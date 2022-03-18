原标题：中国平安发布2021全年业绩 利润稳健增长6.1%

3月17日，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）发布2021全年业绩。2021年，公司整体业绩保持稳健增长，实现归属于母公司股东的营运利润1479.61亿元，同比增长6.1%；营运ROE达18.9%；净利润1218.02亿元；归属于母公司股东的净利润1,016.18亿元，同比下降29.0%。

中国平安表示，过去一年，面对复杂严峻的外部环境与市场挑战，中国平安秉持“专业，让生活更简单”的品牌理念，持续深化“综合金融+医疗健康”战略升级，加快推动寿险改革和经营管理的数字化转型，切实提升服务实体经济、保障社会民生的能力，增强高质量发展水平。中国平安创新构建“综合金融+HMO管理式医疗”，积极布局“金融+养老”“金融+健康”等产业生态，为大众提供专业的“金融顾问、家庭医生、养老管家”服务，让客户享有“省心、省时又省钱”的综合金融、医疗健康消费体验。

得益于综合金融的协同效应、抗风险能力，科技及生态圈赋能金融主业成效的持续增强。中国平安表示，注重股东回报，向股东派发全年股息每股现金人民币2.38元，同比增长8.2%。公司于2021年8月启动新一轮股票回购方案，截至2021年12月末已回购约7777万股，共计39亿元。

(责编：董童、李源)