原标题：新华全媒+｜我国首个专业货运机场完成试飞

3月19日，试飞的货运飞机在鄂州花湖机场飞行。

当日，随着顺丰航空波音757-200全货机平稳降落在鄂州花湖机场的西跑道上，鄂州花湖机场试飞任务顺利完成，这是我国首次以全货机机型完成新机场的试飞工作。

新华社记者 肖艺九 摄

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