人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国首个专业货运机场完成试飞

2022年03月20日09:32 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华全媒+｜我国首个专业货运机场完成试飞

　　3月19日，试飞的货运飞机在鄂州花湖机场飞行。

　　当日，随着顺丰航空波音757-200全货机平稳降落在鄂州花湖机场的西跑道上，鄂州花湖机场试飞任务顺利完成，这是我国首次以全货机机型完成新机场的试飞工作。

　　新华社记者 肖艺九 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
为稳产增产提供机械化支撑 农业农村部这样部署南方水稻种植工作
　　人民网北京3月19日电 （记者李栋）南方稻区水稻机械化种植是我国粮食生产全程机械化的最大短板，如何在南方地区发挥机械化种植优势？近日，农业农村部印发《关于扎实做好南方水稻机械化种植推进工作的通知》（以下简称《通知》），要求各级农业农村部门立足农业农村现代化和确保国家粮食安全目标任务，突出机械化移栽方式，多措并举加快补齐机种短板，为水稻稳产增产提供机械化支撑。 水稻机械化移栽属绿色稳产增产技术，具有灾害抵御能力强、除草剂使用少、增产潜力大等特点，对于缓解南方多熟制季节茬口矛盾、提高水稻复种指数具有重要意义。…
农业农村部：不误农时抓好春耕备耕
　　人民网北京3月19日电 （记者李栋）当前全国春耕生产由南向北陆续展开，受近期新冠肺炎疫情影响，一些地方农资下摆受阻，局部春耕备耕受到影响。近日，农业农村部下发通知，要求各级农业农村部门统筹抓好新冠肺炎疫情防控和春耕生产工作，不误农时春耕备耕，打牢全年粮食丰收基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部