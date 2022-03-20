探访上海最大蔬菜批发市场：严格防疫、交易红火
2022年03月20日09:34 | 来源：新华网
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原标题：探访上海最大蔬菜批发市场：严格防疫、交易红火
3月19日，江桥批发市场的短驳服务人员在搬运蔬菜。
为加强疫情防控，确保上海市民买到安全、健康的蔬菜，上海最大的蔬菜批发市场——江桥批发市场对所有进入市场的车辆和人员严格执行防控管理措施；所有进入市场的蔬菜交易前，都需通过农药残留检测。据介绍，这里每天的蔬菜交易量约为6000至7000吨，可满足上海市民60%以上的蔬菜需求。
新华社记者 张建松 摄
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)
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