原标题：探访上海最大蔬菜批发市场：严格防疫、交易红火

3月19日，江桥批发市场的短驳服务人员在搬运蔬菜。

为加强疫情防控，确保上海市民买到安全、健康的蔬菜，上海最大的蔬菜批发市场——江桥批发市场对所有进入市场的车辆和人员严格执行防控管理措施；所有进入市场的蔬菜交易前，都需通过农药残留检测。据介绍，这里每天的蔬菜交易量约为6000至7000吨，可满足上海市民60%以上的蔬菜需求。

新华社记者 张建松 摄

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