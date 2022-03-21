一年多前，被称为史上最严的“禁塑令”正式生效，规定全国餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。纸吸管由此登上市场，成为塑料吸管的首选替代品，然而，一年多时间过去了，记者在北京走访餐饮企业时发现，纸吸管在市场上已经难觅踪影。

纸吸管难觅踪影

聚乳酸吸管现身市场

在北京的一家商场，记者走访多家连锁饮品门店发现，曾经风靡的纸吸管，已经很少见到踪影，一种叫作PLA的可降解吸管占据了主流。这些吸管的外包装上标注：PLA吸管也叫聚乳酸吸管，它以玉米、小麦、木薯等植物中提取的淀粉为原料，可以全生物降解。

在一家饮品店记者观察发现，这种叫作聚乳酸的可降解吸管外观、硬度与塑料吸管所差无几。

店员告诉记者，它的适用温度大约在零下10℃到70℃，冷饮热饮都能满足，和纸吸管相比，大部分消费者也更青睐这种聚乳酸吸管。

有饮品品牌负责人介绍，他们的塑料吸管的采购成本每根在5、6分钱左右，纸吸管大概在7、8分钱左右，而聚乳酸材质的吸管，每根大概要到1毛2到1毛3左右。尽管成本高了不少，但从用户体验的角度，他们还是决定把大部分吸管都换成聚乳酸吸管。

国内纸吸管订单大幅萎缩

生产设备低价甩卖

一边是聚乳酸吸管的扩张，另一边自然是纸吸管的落寞，对于纸吸管生产商来说，过去一年多的时间，从大起到大落，这场过山车般的经历，到目前为止还在消化当中。

在浙江一家纸吸管工厂记者看到，厂房里24台机器只有5台处于开机状态，正在进行生产的工作人员也只有两三人。一位生产人员告诉记者，去年初，是他们订单最火爆的时候，所有机器全部投产，要两班倒才能完成生产计划，如今相比那时可以说格外清闲。

浙江某纸制品公司生产组长 田仁才：每天这台机器产量最少也是八九万根，最忙的时候，一台机器最多产过14万根。

这家纸吸管企业的负责人周小玲告诉记者，过去的一年多他们的经营状况像是经历了一次“过山车”。

浙江某纸制品公司总经理 周小玲：2020年的10月份开始到2021年的4月份之间，纸吸管产能每天可以三到五百万支，每天都要出几百箱货。然后就是PLA(聚乳酸吸管)出来了，奶茶店的老板们说客户体验纸吸管不好，一下跌下来，没有什么订单。

国内纸吸管行情急转直下，令周小玲的公司一度陷入低谷，不过去年下半年，随着国际疫情形势好转，她终于通过出口贸易找到了转机，目前纸吸管国外订单的生产占比超过7成，但产能仍不足高峰时期的五分之一，目前她正在着手研发竹浆纸吸管，来提高产品的竞争力，而她身边，早已有不少同行开始甩卖设备，选择停产或者转产。

安徽舒城县某竹工艺品厂厂长 苏豪：我们从去年就改行了，现在要扩大刀叉勺的生产车间，都需要厂房。所以我把这个机器处理掉，现在便宜卖了，原价十分之一都不好卖。

保质期短性能下降

聚乳酸吸管报废率高

纸吸管“节节败退”，被业界寄予厚望的聚乳酸吸管会成为新的替代品，大规模占领市场吗？记者在采访中发现，目前，聚乳酸吸管的市场表现远远没有达到预期，未来还需多方发力。

在浙江义乌一家吸管企业的仓库里，企业负责人李二桥正在和仓库管理员商量一批过期吸管的处置问题，这是他们在2021年初生产的一批聚乳酸吸管，由于超过了一年的质保期，性能已经大幅下降，用手一捏已经呈现一种降解粉碎的状态，这个仓库里有接近3000箱这样的报废吸管，损失货值大约有四五十万。

浙江义乌某日用品有限公司总经理 李二桥：2021年元旦之后，我们对于常规的产品，也就是可降解的PLA吸管，是做了一些常规的库存，做得比较多。但是从2021年3月份之后，整个PLA吸管产品的销量出现了一个大幅度的下降。

李二桥表示，由于聚乳酸吸管价格更高，在缺乏足够监管的情况下，一些经销商又恢复了采购塑料吸管的状态。

从长远来看，随着监管的推进、环保消费意识的增强，以及技术迭代带来的可降解吸管成本下降，可降解吸管未来仍有长足的发展空间。

中国塑料加工工业协会降解塑料专业委员会秘书长 翁云宣 ：2020年的时候，聚乳酸的国内产能只有6万吨左右，现在聚乳酸的产能已经在15万吨了。随着产能的增加，聚乳酸价格也会下来。我相信随着纸吸管或者生物降解塑料吸管性价比的提高，用量应该会逐渐提高。

(责编：王震、陈键)