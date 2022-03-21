新华社贵阳电（记者汪军）中央第二生态环境保护督察组18日对贵州进行督察反馈。督察认为，近年来贵州积极建设国家生态文明试验区，取得较大成效，但与党中央要求和人民群众期盼相比仍有差距，一些流域、区域生态环境问题还比较突出。

督察指出，贵州一些地方和部门对守好发展和生态两条底线的定力不够。赤水河流域白酒企业违法建设、破坏生态问题时有发生，对流域生态环境造成威胁，仁怀市执行相关产业发展区域布局规划不严，限制发展区和规范发展区违法用地、未批先建等问题突出。盲目上马“两高”项目管控不力，六盘水市未按要求落实产能置换指标，2025年全市焦化产能将达到1400万吨，远超全省的950万吨规划产能限额。

督察发现，长江保护修复问题依然突出。赤水河流经遵义仁怀市茅台镇的11条支流中，有4条水质为劣V类，赤水市丙安水库工程违规在赤水丹霞世界自然遗产地内设置施工营地，采石场施工造成生态破坏，大量碎石、泥浆排入丙安河。乌江流域“三磷”污染依然突出，贵州省现存磷石膏上亿吨。

督察指出，贵州生活污水收集处理设施建设滞后。全省污水收集率不高，其中紫云县污水收集率仅为3.2%，抽查64个县（市、区）有23个存在污水直排溢流问题，毕节市生活污水直排问题突出。

督察认为，贵州自然生态保护问题突出。黔东南苗族侗族自治州黄平县未落实国家重点生态功能区负面清单要求，麦巴铝土矿、王家寨铝土矿等禁止类产业仍在非法开采，2019年以来新增生态破坏面积近28公顷。全省在产砂石矿山中，有507家存在各类环境问题，其中未进行生态修复的163家。

贵州积极配合督察，推动问题整改。截至2022年2月底，督察组交办的2307件群众举报问题已基本办结，约谈161人，问责86人。

督察要求，贵州要守好西南地区生态安全屏障。要着力推进产业结构调整和资源优化配置，严控“两高”项目盲目上马，提升赤水河流域治理的系统性、科学性，严格落实“三磷”污染防治和“以渣定产”政策，合理推动小水电清理整治。要加大自然保护地管理和生态修复，加快补齐环境基础设施短板。对失职失责问题，要责成有关部门进一步深入调查，厘清责任，严肃、精准、有效问责。

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