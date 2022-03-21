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北京：去年查处生态环境违法两万余起

2022年03月21日08:40 | 来源：新华社
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据新华社北京电（记者倪元锦）北京市生态环境局18日召开发布会介绍，2021年，以保护生态空间和助力打好污染防治攻坚战为重点，北京市生态环境局组织全市生态环境部门开展蓝天、碧水、净土、自然生态保护等11个方面60项执法任务，查处各类生态环境违法行为近2.23万起，生态环境行政处罚1.47亿元。

“涉及大气治理方面的执法，涵盖了固定源和移动源两大领域。”北京市生态环境保护综合执法总队总队长赵志威通报，固定源方面，去年立案查处5860起，实施查封扣押、限产停产、移送行政拘留、涉嫌犯罪移送公安机关等案件650起；移动源方面，处罚超标重型柴油车1.42万辆次、非道路移动机械2219台次、检测场19起。

推进蓝天保卫战，是北京生态环境治理的重点之一。2021年，针对涉挥发性有机物（VOCs）工业企业、重型柴油车、非道路移动机械等重点领域，北京组织开展“夏季攻坚”“进工地”“进驾校”“节假日旅游客车”等“一微克”专项执法，开展涉气检查11.7万家次，抽测重型柴油车290万辆次。

科技手段在环境执法中获得深度应用。小到一辆机动车，使用机动车遥感、黑烟抓拍进行非现场执法；大到大尺度生态空间保护，利用卫星遥感和无人机等科技手段开展巡查排查，都体现科技化执法特点。

(责编：王震、陈键)

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