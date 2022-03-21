新华社长沙电（记者谢樱）湖南省人社厅决定于3月15日至5月15日在全省范围内开展工时和休息休假权益维护专项行动，集中排查整治超时加班问题，依法保障职工工时和休息休假权益，构建和谐劳动关系。

此次行动检查对象主要聚焦辖区超时加班问题易发多发的重点行业、重点企业、重点园区，突出互联网(平台)企业及关联企业、研发岗位占比较高的技术密集型企业、劳动密集型加工制造业企业和服务业企业。检查内容包括企业制定工时、休息休假内部规章制度情况；企业实行特殊工时制度情况；企业安排加班情况及依法与工会和劳动者协商情况；企业落实职工休息休假制度情况；企业支付加班费、未休年休假工资报酬情况。

专项行动期间，各地还将深入重点企业和工业(产业)园区，有针对性地开展工时、休息休假制度普法宣传活动。如发现用人单位有相关违法行为，将依法予以行政处理处罚并督促限期整改。

(责编：王震、陈键)