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深圳今起有序恢复正常工作秩序和生产经营

2022年03月21日08:42 | 来源：新华社
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新华社深圳3月20日电（记者王丰）深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部20日发布通告，21日起，深圳全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常工作秩序和生产经营，公交、地铁全面恢复运行，确保产业链供应链安全稳定，确保群众正常生产生活平稳有序。

通告称，自3月14日以来，在全体市民群众的共同努力下，深圳已在全市范围内完成三轮全员核酸检测，基本实现社会面动态清零，全市疫情防控形势依然严峻，但总体可控。

通告自3月21日至3月27日期间施行。深圳在有序恢复社会生产生活秩序的同时，将继续加强社会面疫情防控。全市封控区、管控区、防范区严格执行疫情防控相关措施。

全面加强社区小区、城中村围合管理，严格落实测温、亮码、戴口罩等防控措施，落实“扫场所码+电子哨兵”等要求，进出须凭48小时核酸检测阴性证明。

非生活必需密闭场所继续暂停开放，学生儿童托管机构、线下教育培训机构等继续暂停服务，各类餐饮机构堂食按50%限流开放；农贸（集贸）市场等重点场所在严格落实测温、扫码等管控措施的前提下有序开放；进出各类公共场所、乘坐公共交通工具等须凭48小时核酸检测阴性证明。

继续加强聚集性活动管控。原则上暂不举办大型活动、论坛等，严控群体性活动，减少人员聚集。

在遵守防疫政策、严格落实疫情防控措施的前提下，保持正常的生产经营活动。针对产业链供应链企业，实行“一企一策”“一厂一案”分类差异化防疫措施。企业应严格落实各类常态化疫情防控措施。市、区、街道和企业要使用“深i企-防疫通”APP辅助做好疫情防控工作。

(责编：王震、陈键)

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