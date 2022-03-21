新华社成都电（记者董小红、高键钧、袁波、冯家顺）“您好，有什么需要帮忙……”62岁的成都邛崃市郭山村村民杨先莲笑脸盈盈、落落大方，一边引导客人进入茶社，一边熟练地泡好茶。

邛崃，地处成都平原西南部，是国家农业产业化示范基地。杨先莲是郭山村土生土长的农村“嬢嬢”（阿姨），以前，她很少接触陌生人，一年到头也跟外地人说不上几句话，刚来上班时，一见到客人就脸红。

变化发生在2018年，为了振兴当地产业，郭山村成立集体经济组织，引入社会资本，基于村里特色的花椒、茶叶和黄桷兰资源，打造了集民宿、餐饮、汉服体验等于一体的“椒兰山房”乡村旅游项目，周末和节假日游客爆满。杨先莲也成了“椒兰山房”的一名工作人员。

一辈子生活在农村的她，突然开始了“早八点晚五点半”的上班生活，她直言“好长时间不习惯”。但是，这份家门口的工作也让她有了很大改变。

“现在胆子变大了！”她笑着说。以前一跟陌生人说话就脸红，现在可以热情地和别人聊天、介绍村里的情况。

如今，杨先莲整个人神采奕奕。“外地人来得多，要做好服务，不能丢村里人的脸。”杨先莲说。

在茶社旁边的茶园里，32岁的郭山村村民罗小丹正在采春茶。“明前茶能卖好价钱，今年鲜叶涨价了，每天采茶能卖四五百元。越勤快挣得越多！”罗小丹说。

56岁的村民孙皆玉接话说：“我每天天一亮就来采茶，一天能采七八斤鲜叶。现在越来越多城里人来村里体验采茶，热闹得很！”

“椒兰山房”项目负责人杨婉龄告诉记者，他们经常给村里的孩子组织读书会、汉文化学习等活动，让村民们得到精神滋养。

“外地客人来了后，评价很好，都说我们这里的村民很好客。”杨婉龄说，现在，“椒兰山房”项目已经带动周边21名村民就业。

郭山村党总支书记、村主任樊庆洪告诉记者，产业起来了，附近村民在“椒兰山房”上班有一份固定工资，采茶每天有收入，土地流转每年还有租金，“产业起来了，村民可拿三份钱”。

杨先莲给记者算了一笔账：在“椒兰山房”上班一个月2000多元，采茶季的这几个月一天至少四五百元，土地流转租金一年3000多元。“日子过得越来越好。”杨先莲笑着说。

记者了解到，作为邛崃市近年来农村闲置宅基地改革试点村之一，目前郭山村已有8.9亩闲置宅基地入市流转，用于“椒兰山房”项目下一步的发展。

邛崃市农业农村局特色镇与川西林盘建设管理科负责人伍引风介绍，为了让“沉睡”的宅基地“流动”起来，通过创新探索将农村闲置宅基地变为集体经营性建设用地入市流转，用于发展民宿、康养、休闲度假等乡村旅游新产业新业态，农民收入大幅提升。

“2015年，我们村人均年收入仅9905元，是成都市认定的相对贫困村，通过近年来整合农旅资源发展产业，现在人均年收入达到1.7万元。”樊庆洪说，产业发展每年还带动村集体经济收入约12万元。

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