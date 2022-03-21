王浡

据新华社西宁电（记者王浡）“你家的地膜怎么还没收掉？‘绿色银行’里人可多了，你快去！”在青海省海东市平安区石灰窑回族乡业隆村，合作社负责人魏吉林正招呼着社员翻地撒肥，就听见村民严兆新坐在农用车上远远地冲他喊话。

“一会儿就去，弄完这几亩！”魏吉林笑着应答，他心里盘算着，今年的废旧地膜应该能收不少钱。

说起废旧地膜，乡亲们的怨言能装满一箩筐。“这个地膜只能用一年，但特别结实，就算埋到地里都不会消失，不清出去就影响来年的收成。”“往年春耕的时候大家都把地膜扯到田边，风一吹到处都是！”“有的飘到河里，有的挂到树上，还有的直接挂到电线上，特别危险！”

“现在好了，有了‘绿色银行’，大家都主动把废旧地膜拿过来，不仅能赚点钱，村里的环境也变好了。”村民张守新说。

“‘绿色银行’就是垃圾分类积分兑换超市，能让村民将垃圾分类回收后兑换成日用品。”在石灰窑乡“绿色银行”值班的石灰窑村监委主任祁重成边给装满废旧地膜的农用车过磅，边在本子上记录。“这两天春耕开始了，大家都把旧地膜送来回收，我们‘绿色银行’的院子里都快堆不下了。”祁重成说。

“村里的污染很大部分是因为垃圾处理不当造成的。”石灰窑乡党委书记朵辉介绍，为了整治村容村貌，让乡村的环境更好，石灰窑乡在上级部门的指导下探索成立“绿色银行”，通过回收废品变积分、绿色积分换日用品的方式，鼓励村民进行垃圾分类回收，再由“绿色银行”联系第三方公司统一进行回收处理。

以废旧地膜为例，“我们‘绿色银行’与上级主管部门、第三方公司协调联动，形成了地膜‘使用—回收—加工—再利用’的良性循环机制，这样一来，废旧地膜变废为宝，第三方公司有了材料来源，乡亲们有了‘绿色奖励’，乡村环境也变得越来越好。”朵辉说，截至目前，“绿色银行”已回收废旧地膜20余吨，随着春耕进度的加快，废旧地膜预计能回收50吨左右。

不仅是废旧地膜，废旧电池、废旧电器、旧衣旧鞋、塑料瓶、啤酒瓶等各类废旧物品都能在“绿色银行”获取绿色积分。”石灰窑村党支部书记李仁欠旦主说。从2021年4月20日“绿色银行”正式开业起，大部分村民们从最初的新鲜好奇，现在都变成了“绿色银行”的常客，村民们已经从垃圾分类回收里尝到了甜头。

春风吹过，堆在“绿色银行”院子里的废旧地膜沙沙作响。“来这里的人越来越多，过几天恐怕还要重新找个放废旧地膜的地方嘞。”祁重成捡起一片地膜摸了摸说，“地膜不会随风跑了，春天的风再大也不怕了。”

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