新华社成都3月20日电（记者高健钧、袁波、冯家顺、董小红）3月中下旬，川蜀大地气温已攀升至30摄氏度左右。在乐山市市中区苏稽镇“腾果还粮”示范基地，玉米苗、大豆苗已破地膜而出，露出碧翠的尖尖角。这片看起来普普通通的农田，如今又能种上粮食类作物，费了不少周折。

“家里1.8亩地的猕猴桃树一年多没有收成。”58岁的苏稽镇长春村村民吕应容说。提到几个月前这里的情况，她仍难掩心痛之情，由于猕猴桃种植经营不善，一年多前这片1200亩的土地几近荒弃。就在大家一筹莫展之际，罗升生态农业有限责任公司前来解了急，对这片土地再次流转承包，腾退果树，进行复垦种粮。

乐山市农业农村局副局长张志说，引导企业实施“腾果还粮”，是为了保证良田粮用、遏制耕地非粮化。但这次种粮，又不同于以往。记者在这片农田看到，一条条地膜覆盖下，玉米苗与大豆苗交替成行。

“这种技术叫‘玉米大豆带状复合种植’，在不影响玉米收成的情况下，还能增加大豆亩产。”张志说，今年上级提出在西南等地区推广玉米大豆带状复合种植，四川省开展310万亩玉米大豆带状复合种植示范推广，全省大豆播种面积计划比上年增加100万亩。

罗升生态农业有限责任公司负责人罗凯告诉记者，在玉米和大豆收获后，企业秋季将在地里种植萝卜，预计公司每年可生产玉米800吨、大豆300吨、萝卜8500吨，实现收入约500万元。

这种“粮经轮种”的方式在提升作物产出的同时，也增加了农民的收益。“每亩土地年流转费达到1200元，田间日常管理还会雇50名至60名本地村民，农忙时需要100多人，每人每天可赚70元。”罗凯说。

在富顺县代寺镇李子村稻粱现代农业园区，记者看到当地农民正在进行水稻育秧、玉米套种大豆作业。53岁的村民李朝富正在大棚里查看水稻秧苗长势。“温室育秧时间短、出苗率高、适合机插，抗病强，今年水稻种植面积增加到300多亩。”种粮大户张家建说，村里还推广玉米套种大豆，每亩鲜豆产量约七八百斤，每亩平均增收1000多元。

来到井研县千佛镇瓦子坝村，沿山丘小道而上，到达顶部时，眼前豁然开朗，大片良田已完成平整，等待耕种。

“以前这里都是细碎土地，粮食都是散户在种，效益很低，而且外出打工人多，全村不少土地撂荒了。”瓦子坝村党委书记陈健康说，2021年6月，当地开展“五良”融合试点，将旱地和水田分别以每亩350元和650元的价格流转给社会粮食经营主体，让田连片、渠成网、沟相通，实现粮食规模化、机械化种植。

近两年推动“五良”融合发展，是四川在土地上做的“新文章”。四川省农业农村厅相关负责人介绍，这是指良种、良法、良制、良田、良机“五良”融合。

井研县农业农村局农机化股股长曾成说，瓦子坝村的“五良”融合已经种植了一季的玉米、大豆和泽泻，初见效益，现在正申请扩大2800亩的试点面积。

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