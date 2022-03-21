这是剧村站“碳达峰、碳中和”监测平台（3月18日摄）。 新华社记者朱旭东摄

新华社石家庄3月20日电（记者李凤双、刘桃熊）大地回春，从白洋淀畔到千年秀林，绿色正渐渐成为雄安新区的主色调。在容东片区体育公园内，高低起伏的绿丘之下掩映着一座220千伏变电站，这座变电站里又藏着怎样的绿色发展密码？

绿色建筑 与未来之城和谐共融

“这怎么看也不像一座变电站，明明是一座街角公园！”第一次来220千伏剧村变电站的参观者往往都会发出这样的感叹。

雄安新区首座新建220千伏变电站——剧村站，位于容东片区体育公园内，东临市政道路，北侧和西侧为城市绿地。雄安新区致力塑造轮廓舒展、韵律起伏的城市天际线，钢筋混凝土搭建的变电站如何与城市景观融为一体？

“变电站主体配合三面起坡的设计，将公园地形和变电站融合在一起，站顶打造开放式花园广场，周边绿植遍布，形成错落有致、层次分明的景观结构。”国网雄安新区供电公司规划设计中心工作人员张海涛介绍。

依托剧村站本体，周边还配套建设驿站、咖啡厅、休闲广场等设施，开发出换电围墙、智慧灯杆、娱乐步道、健身设施等表皮功能，助力雄安建设宜居宜业的绿色新城。“我们在工程建设上追求绿色，努力把工程建设成一道靓丽的风景线。”国网雄安新区供电公司电网建设中心主任金晓明说。

“为避免传统混凝土浇筑带来的环境污染，剧村站以模块化、预制化、工厂化、机械化、装配式为方向，采用全预制化结构，其中钢结构主体共有钢柱66根，钢梁684根，均由工厂整根制作、整根运输、整根吊装，钢结构螺栓穿孔连接率达到100%，现场实现零开孔、零开槽。”金晓明说，建设过程中，还应用多种绿色施工管控手段，剧村站最终被评为国内首座绿建二星级变电站。

绿色能源 张北的风点亮雄安的灯

“剧村站一头连接着张雄特高压，一头连接着容东安置区，为数万百姓带来源源不断的清洁电能。实现了用张北的风点亮雄安的灯，用坝上的光照亮新区的房。”国网雄安新区供电公司规划设计中心副主任邢志坤说。

《河北雄安新区规划纲要》中提到“终端能源消费全部为清洁能源”。雄安新区并非清洁能源富集地，但260公里外的张北地区，风电和光伏发电资源丰富。

在张家口市张北县，一座座风电塔在草原上林立，光伏电板铺成蓝色的海洋。据介绍，张家口风能资源储量在2000万千瓦以上，年平均日照时数约3000小时，年太阳总辐射为每平方米1600千瓦时。2015年7月国务院正式批复同意设立张家口可再生能源示范区，目前全市可再生能源装机规模已达2347万千瓦。

2020年8月底，张北-雄安1000千伏特高压交流输变电工程投运，草原“风光”沿着它，化为清洁绿电直送雄安，每年可输送超过70亿千瓦时的清洁电力。

据介绍，国网河北电力持续推动能源供给多元化清洁化，在积极引入区外绿色电力的同时，因地制宜开发分布式光伏、生物质（垃圾）发电、地热等可再生能源开发利用工程，推广储能应用布局，探索智能微电网建设，绿色电网在雄安新区正在越扩越大。

绿色理念 低碳生活触手可及

走进剧村站内部，科技感扑面而来。依托变电站本身，剧村站拓展出智能充放储电站、综合能源服务站、绿能健身体验站等多重功能。

插拔枪机器人将充电枪接入电动汽车充电口，搬运机器人将汽车移动到合适位置后即刻开始充电。剧村变电站地下二层智慧充电区布置了立体停车设施，可实现46辆车同时停放和充电。

“这是国内首座兆瓦级站网互动（S2G）充电站，将为雄安新区绿色出行提供助力和示范。”国网雄安新区供电公司市场拓展中心工作人员曲锋说。

从智慧充电区沿着走廊向西行进，便来到“绿能健身馆”，健身馆配有游泳馆和健身区域，未来将对市民开放。据介绍，泳池充分利用变电站设备余热实现泳池恒温运转，没有额外消耗电能。

“欢迎来到压力发电步道体验区，步道通过压电陶瓷收集您行走过程中产生的电力。”从地下区域来到地上开放式花园，智能感应音箱传来提示声。步道上方的显示屏清晰显示出步道的发电量和减碳量。电能转换为虫鸣鸟叫等声音，仿佛行走在森林中。

在记者看来，剧村站更多的是传递一种绿色的理念，倡导一种低碳的生活方式。

剧村站内还搭建了河北省首个“碳达峰、碳中和”监测平台，建成集实践、监测、科普于一体的碳管理服务中心，通过电力大数据折算碳排放量，对河北11个地市和雄安新区碳排放、碳减排、碳汇进行实时监测分析。河北省绿色交易平台已初步搭建完成，雄安绿色交易服务中心正在积极筹建中。

(责编：王震、陈键)