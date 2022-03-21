新华社合肥电（记者刘晓宇、姜刚、金剑）连续三年工业企业、服务业企业、贸易企业经营性总收入增长超50%，连续三年工业增加值增长超40%，2021年战略性新兴产业产值和高新技术产业产值分别增长114%和102%……记者近日走进皖江江南新兴产业集中区看到，该区聚焦“新兴”和“高质量”这两个关键词不断发力，经济发展步入“快车道”。

皖江江南新兴产业集中区北滨长江，位于安徽省池州市，定位为“长三角新兴产业合作示范区、全省高质量发展动力源、皖江城市带联动发展支撑极、产城融合绿色发展新城区”。2018年以来，该区坚持绿色承接、高端承接、精准承接，重点发展新材料、装备制造、电子信息等产业。

厂房林立，机器轰鸣，皖江江南新兴产业集中区内一片忙碌景象。“公司近年来发展迅速，前不久刚从江苏增订100台高精度加工机床，就算这样，手上的订单也忙不完。”池州市安安新材科技有限公司销售总监项海峰说，该公司主要从事铝型材、铝制品等生产和销售，为汽车、轨道交通等行业企业做配套产品，产值已从2017年的2.6亿元增长到2021年的13亿元。

安安新材公司是集中区内新材料产业集群的龙头企业。皖江江南新兴产业集中区管委会副主任赵晖说，截至目前，该区已集聚新材料企业87家，投产75家，另有12个占地995亩的项目正在建设中，待全部达产后，整个产业产值预计达200亿元。

营收从2018年的34.2亿元增长到2021年的206.3亿元；工业增加值从5.69亿元增长到24亿元……“2018年，我刚到集中区上任时，这里只有稀稀拉拉的部分厂房，企业数量少、规模小，集中区产业发展一度陷入困境。”皖江江南新兴产业集中区管委会主任柯万忠说，3年多来，在省市政府支持下，该区把牢主导产业方向，突出项目带动、创新驱动，发展速度、质量、效益持续向好。

高质量发展，离不开高质量服务。柯万忠表示，该区探索建立服务事项清单化、政务服务便民化、代办服务专业化、中介服务超市化、管理制度规范化等五化服务体系，优化办事流程、压缩审批时限，开通“智慧江南·涉企奖补网络服务平台”。

“这里不仅有优越的区位条件，还有很多扶持政策，比如厂房免租、税收优惠等，还提供‘保姆式’服务，及时解决企业遇到的难题。”安徽文香科技有限公司董事长助理史移生说，该公司主要从事教育信息化以及教育人工智能装备相关产品研发，并提供“智慧教室”整体解决方案。“公司总部原来在北京，前几年到集中区投资兴业，2019年投产，由于看好这里的营商环境、发展前景等，2021年公司将总部迁至集中区。”

与深圳市商用显示系统产业促进会、合肥工业大学等单位和高校院所开展合作，皖江江南新兴产业集中区为高质量发展积蓄动能。与此同时，加强科研攻关，提升自主创新能力，也给企业发展带来动力。

“2021年，集中区对公司的用地贡献、财政贡献等奖励达400余万元，我们将主要用于新技术研发。”安徽普洛兰管道修复技术有限公司副总经理王远峰告诉记者，该公司从事紫外光内衬软管等研发和产销，得益于技术突破、市场开拓等，2019年落户以来，产值连创新高，2021年产值突破2亿元。

“尽管集中区这几年发展势头较好，但龙头企业还不多，发展基础还比较薄弱。”柯万忠说，“下一步，我们将强化投资带动，重点培育壮大龙头企业，围绕产业链部署创新链，加快构建现代产业体系，夯实高质量发展根基。”

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