本报记者 姚雪青

开栏的话

当前，我国新型城市基础设施建设正在加快推进，城市信息模型基础平台建设、智能市政、智能建造等一系列重点工作在有序开展。目前有哪些成果？获得了哪些经验？即日起，本版推出“探访新型城市基础设施建设”系列报道，力图探索可推广的机制模式，敬请关注。

前不久，家住江苏省苏州市相城区的市民吴菲开车出行，在找地方停车时，她在手机上打开“相城智慧停车”微信公众号，点击车主服务一栏的“查询附近停车场”，页面显示苏州北站的停车场“亮着绿灯”。从停车场取车回家时，不需停车扫码支付，出口处的电子设备识别到车牌，直接通过ETC扣款放行，一点都不耽误时间。

在相城区，“聪明的车、智慧的路、灵活的网”，已逐渐融入日常应用，构成了人们生活的一部分。

智慧泊车——

解决城市停车难题

相城区委书记季晶介绍，近年来，相城区重点打造车联网产业，接连获批江苏省首批车联网先导区、江苏省首个数字交通示范区。目前全区已集聚车联网企业超百家，初步建立全产业链，覆盖30余个细分领域。

“高效便捷、省时省力的停车场及其支持系统，是优化交通的环节和智慧出行的基础，也是应用最广、受益人群最多的场景。”高铁苏州北站停车场项目建设方、苏州高铁新城经济发展有限公司副总经理邵峰介绍，以该项目为例，经过几轮升级改造，高铁苏州北站停车场已经基本实现了智能化运营。

比如，在车网协同上，实时上传空位数量，根据路况有序引导就近停车；在支付方式上，以电子支付为主，提供无感支付、数字货币、ETC等17种方式；在自助开票上，率先开发牌号电子发票查询功能，支持离场开票，避免排队拥堵。

而未来实现停车功能升级换代的“自动泊车”，又是什么模样？

位于相城区的魔门塔（苏州）科技有限公司，前一段时间发布了由企业研发的自主泊车技术视频，引发不少网友关注。

视频中，车主在手机端点选指定车位后，车辆自行从地上停车场入口下坡，穿过身边的车流和人流后，找到停车位置，完成泊车；当车主取车时，可以远程“召唤”车辆回到指定位置。“在行程安排紧张、对地下车库地形不熟悉的情况下，特别是对我这样经常找不到车的司机来说，这种智慧泊车方案可以解决很多问题！”吴菲坦言自己十分期待。

这一场景什么时候正式应用？先导（苏州）数字交通产业投资有限公司总经理助理茅志强透露，该项目正在测试阶段，已超出一般“辅助泊车”概念，进入到“自动驾驶”领域——车辆要进行改造、停车场设施要升级，还要有相应的后台系统支撑，这对车、路、网的协同要求更高，对新城建的要求更全面。而这，将成为相城区的新街景。

自动驾驶——

提供多元出行选择

“车辆关门起步，请坐稳扶好。”早上8点半，家住高铁新城建发泱誉小区的任微，在小区门口搭乘一辆绿色外观的小巴。乘坐4站，她在工作地点兆润广场楼前下车。一年多来，她习惯了乘坐这辆小巴通勤，往返于家、单位、进市区的地铁站之间。

这辆设9个座位的小巴车，没有驾驶员，只有一名安全员。

2020年10月，由轻舟智航和中国移动联合发布了常态化运营的5G自动驾驶小巴，共涉及4条路线，总长15.3公里。该自动驾驶小巴线路沿途设置多个站点，途经10多个路口，穿行近10个人车混杂的地铁站、高铁站、办公区、居民区和商业区，每15分钟一班，面向高铁新城片区有通勤需求的市民，免费提供出行服务，累计乘坐已超1万人次。

这是如何实现的？

任微提醒记者，注意看车厢里的一个屏幕。屏幕上是这辆小巴所“看”到的路况：黄色的是本车、灰色的是两旁建筑、蓝色的是往来车辆、绿色的是行人、白色的是交通线，还有红绿灯信号及限速。

轻舟智航品牌部负责人龙灿介绍，这辆小巴是普通巴士改装的，安装在车头车尾的2个长距离测量激光雷达、3个近距离补盲激光雷达、4个毫米波雷达和9个感知摄像头传感器，如同驾驶员的眼睛，密切观察着四周环境；线控系统就像驾驶员的手和脚，控制着方向和油门刹车；算法及软件好比驾驶员的大脑，生成各种指令、进行应对调整；5G网络则像遍布全身的神经，将信号实时传输。

有了“聪明的车”，小巴就能实现行人车辆避让、自动变道转向、红绿灯识别等功能。但要应对更多复杂交通场景，则离不开“智慧的路”和“灵活的网”。

“车和人一样，有视野限制，看得清这个路口，但下个路口是否拥堵？红灯还有几秒？有没有突发状况？这要靠路侧传感器提供‘超视距’辅助，如红绿灯信息推送、防碰撞预警、施工路段预警等。”茅志强介绍，区域内布设的5G基站，对车路协同需求进行了功能优化，实现厘米级精确定位，让行驶更平滑节能、安全可靠。

不少乘客和任微一样，选择这辆小巴不只图新鲜。

茅志强告诉记者，相比传统公交空载率高、收费标准低，微循环小巴使用上便民、定价上灵活，下一步可作为非高峰期的共享网约巴士，解决公交车空载率高的问题；实现完全无人驾驶后，还可以24小时运转，缓解夜间车辆较少、驾驶员疲劳等问题，提供“最后三公里”出行的多元选择。

无人物流——

提升生活便利程度

就在任微坐上自动驾驶小巴出发去上班的时候，在兆润大厦工作的工程师肖章华在楼下取到了自己的早餐。一刻钟前，他接到一个电话，告诉他昨晚在小程序上预订的早餐已经送到楼下了。

肖章华掏出手机，扫描送餐车上贴着的二维码，再输入取餐码，“叮”的一声，左上方一扇小隔间打开了，他熟练地取出自己的汉堡。是的，早餐不是快递小哥跑腿送来的，而是一辆无人驾驶的送餐车。

对这位刚刚工作的年轻人来说，这样的早餐方式很理想。“工作很忙，以前吃早点是个麻烦事儿，去店里吃要排队，点外卖送来就冷掉了，为了图省事干脆不吃早饭了。”肖章华说，去年看到送餐车在推广，就下单试试，没想到“真香”：送餐车每天风雨无阻开到指定位置，并能等上2小时，打开隔间看到里面有紫外灯消毒，还有保温或制冷功能，早餐吃得更放心。

和公交小巴不同，1米多高、个头小巧的送餐车，低速行驶在非机动车道上，从位于智驾运维港地下空间完成配餐后，沿着规划好的路线一路行驶：爬坡到地面，红灯停绿灯行，避让人群和车辆，停靠在写字楼站点，给用户打电话，完成无接触配送……

送餐车研发企业行深智能运营副总监邓菘介绍，结合5G北斗高精度定位和高精度地图，各类信号实时传输到送餐车，让它通过“眼睛”拍照和交互对比，明确感知所处的位置。

将快递配送到家门口的无人物流车、挥手即停的无人贩卖车、角角落落都不放过的无人清扫车……随着消费升级的加速以及5G的推广落地，车联网更多样和复杂化的应用场景出现在了街头巷尾。一辆辆智能车辆穿梭在相城的企业园区、住宅小区、商业广场，让吴菲、任微和肖章华们觉得，这座“未来之城”逐渐成了“现在之城”。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 13 版）

(责编：王震、陈键)