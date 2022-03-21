开栏的话

科技伦理是开展科学研究、技术开发等科技活动需要遵循的价值理念和行为规范，是促进科技事业健康发展的重要保障。在《关于加强科技伦理治理的意见》印发伊始，本报开设“科技伦理面面观”栏目，聚焦科技伦理领域相关的热点、事件、话题，以期藉此传播科技伦理知识，增强公众科技伦理意识，促进科技创新伦理问题交流，为提升科技伦理治理能力贡献力量。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强科技伦理治理的意见》（以下简称《意见》），从总体要求、明确科技伦理原则、健全科技伦理治理体制、加强科技伦理治理制度保障、强化科技伦理审查和监管、深入开展科技伦理教育和宣传等方面作出具体部署。

《意见》指出，加快构建中国特色科技伦理体系，健全多方参与、协同共治的科技伦理治理体制机制，坚持促进创新与防范风险相统一、制度规范与自我约束相结合，强化底线思维和风险意识，建立完善符合我国国情、与国际接轨的科技伦理制度，塑造科技向善的文化理念和保障机制，努力实现科技创新高质量发展与高水平安全良性互动，促进我国科技事业健康发展，为增进人类福祉、推动构建人类命运共同体提供有力科技支撑。

《意见》不仅提出了治理要求——伦理先行、依法依规、敏捷治理、立足国情、开放合作，同时明确了科技伦理原则，包括增进人类福祉、尊重生命权利、坚持公平公正、合理控制风险、保持公开透明。科技活动应鼓励利益相关方和社会公众合理参与，建立涉及重大、敏感伦理问题的科技活动披露机制。

针对健全科技伦理治理体制，《意见》提到，要完善政府科技伦理管理体制，压实创新主体科技伦理管理主体责任，发挥科技类社会团体的作用，引导科技人员自觉遵守科技伦理要求。

值得注意的是，科技项目（课题）负责人要严格按照科技伦理审查批准的范围开展研究，加强对团队成员和项目（课题）研究实施全过程的伦理管理，发布、传播和应用涉及科技伦理敏感问题的研究成果应当遵守有关规定、严谨审慎。

“加强科技伦理治理制度保障。”《意见》指出，制定完善科技伦理规范和标准，建立科技伦理审查和监管制度，提高科技伦理治理法治化水平，加强科技伦理理论研究。“十四五”期间，将重点加强生命科学、医学、人工智能等领域的科技伦理立法研究，及时推动将重要的科技伦理规范上升为国家法律法规。

针对强化科技伦理审查和监管，《意见》强调，严格科技伦理审查，建立健全突发公共卫生事件等紧急状态下的科技伦理应急审查机制；加强科技伦理监管，国家科技伦理委员会研究制定科技伦理高风险科技活动清单。

不仅如此，《意见》对监测预警科技伦理风险、严肃查处科技伦理违法违规行为亦有相应安排。比如，相关行业主管部门、资助机构或责任人所在单位要区分不同情况，依法依规对科技伦理违规行为责任人给予责令改正，停止相关科技活动，追回资助资金，撤销获得的奖励、荣誉，取消相关从业资格，禁止一定期限内承担或参与财政性资金支持的科技活动等处理。

《意见》还特别提到，将科技伦理教育作为相关专业学科本专科生、研究生教育的重要内容，将科技伦理培训纳入科技人员入职培训、承担科研任务、学术交流研讨等活动。（科技日报北京3月20日电）

(责编：王震、陈键)