操秀英

科技创新，伦理先行。中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于加强科技伦理治理的意见》（以下简称《意见》），这是继国家科技伦理委员会成立之后，我国科技伦理治理的又一标志性事件，表明我国科技伦理治理的顶层设计和治理体系日趋完善。

科技伦理是开展科学研究、技术开发等科技活动需要遵循的价值理念和行为规范，是促进科技事业健康发展的重要保障。爱因斯坦曾说：“科学是一种强有力的工具，怎样用它，究竟是给人带来幸福还是带来灾难，全取决于人自己，而不取决于工具。”从20世纪50年代起，国际上就开始广泛探讨现代科学技术及其应用的伦理问题。近年来，基因编辑技术、人工智能技术、辅助生殖技术等前沿科技的迅猛发展给人类带来巨大福祉的同时，也不断突破着人类的伦理底线和价值尺度。一些突破性的技术和应用，往往伴随着伦理上的争议。加强科技伦理制度化建设，推动科技伦理规范全球治理，成为全社会的共同呼声。

经过多年奋斗，我国已发展为科技大国，并正加快建设科技强国，努力实现高水平自立自强。我国科技创新快速发展的同时，面临的科技伦理挑战也日益增多。随着越来越多的中国科技工作者勇闯“无人区”，我们需要预判科技创新可能带来的伦理风险，系统地预见、权衡和处置科技前沿的伦理冲突，谨防有人不小心冲进伦理“禁区”。同时必须承认的是，我国科技伦理治理仍存在体制机制不健全、制度不完善、领域发展不均衡等问题，已难以适应科技创新发展的现实需要。

负责任的科技大国必须坚守科技发展的伦理底线，科技强国建设更需夯实科技伦理的基石。习近平总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话指出，科技是发展的利器，也可能成为风险的源头。要前瞻研判科技发展带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战，完善相关法律法规、伦理审查规则及监管框架。

党的十八大以来，组建国家科技伦理委员会，完善治理体制机制，推动科技伦理治理取得积极进展。科技伦理治理在国家总体科技创新战略与全局性科技治理架构中成为优先考虑的事项。在此基础上，《意见》提出增进人类福祉、尊重生命权利、坚持公平公正、合理控制风险和保持公开透明等科技伦理原则，便是握紧了中国科技未来发展的“方向盘”；《意见》对科技伦理治理体制、制度，以及强化科技伦理教育和宣传等方面做出的系统安排，则相当于给高速发展的中国科技系好了“安全带”。在正确的方向上安全行驶，驶向科技强国的列车才能又快又稳。

科技伦理建设，道阻且长。面对快速演进的新技术，在全球范围内，科技伦理治理都是一项颇具挑战的工作。以《意见》为新起点，勠力同心，我国科技伦理建设必将迎来新发展，保障科技创新活动行稳致远，促进科技更好造福人类，助力构建人类命运共同体。

(责编：王震、陈键)