陈 曦

“天津市科技局启动系列操作指引发布，指导各单位细化内部操作流程，就是为了让科研单位‘有章可循’，让科研人员‘按图索骥’，实现‘会作为’。”近日，在《天津高校科技成果作价投资操作指引》（以下简称《指引》）发布会上，天津市科技局二级巡视员刘惠忠说。

针对科技成果转化中束缚科研人员手脚的“细绳子”，天津市科技局联合其他部门，将推出13项操作和工作指引，让政策“能操作”“好操作”，充分激发科研单位和科研人员活力，推动高校成果转化和大学科技园建设。

据介绍，天津市科技局通过深入调研系统分析，发现阻碍科技成果转化政策落地的“细绳子”问题，突出表现在科研单位和科研人员“不敢为”“不愿为”“不会为”三个方面。此次率先发布的《天津高校科技成果作价投资操作指引》就是针对高校在成果转化实际操作中遇到“不会为”的难题之一。

“科技成果作价投资是指科技成果所有者通过评估、挂牌等流程，将科技成果折价作为资本参与企业投资。”天津科技局成果处副处长梁传辉介绍，它是成果转化的主要方式之一，投资各方共享成果转化带来的利益、共担投资风险，有利于投资各方形成合力，提高科技成果转化成功率。

但是相比于转让、许可等其他转化方式，科技成果作价投资操作流程较为复杂，涉及学校、资产管理公司、科研人员、合作企业等多个主体；涉及资产评估、合同签订、产权变更、技术合同登记、国资管理、财务管理、工商登记、收入分配等多个环节；涉及企业所得税、企业增值税、个人所得税等多个税种。

“由于法律和政策问题复杂，一些高校碍于此不敢或不愿采取这种方式进行成果转化，形成了‘细绳子’问题。”梁传辉说。

为此，天津市科技局联合市税务局、市教委，组织相关单位编制了该《指引》，详细阐明了高校实施作价投资时应实施的决策、评估、审批等内容。

“高校的科技成果转化效率不高的原因之一，就是对担责的顾虑。”该《指引》编写人之一、天津大学法学院副教授杨雅婷介绍，因此《指引》特别关注了国有资产管理需要去做的内容，细化了高校决策审批规程，并且严格地依据法规政策，提示作价入股的各个环节涉及的国有资产管理的操作，保证技术转化活动的合规底线，也破除了高校和科研人员对于国有资产流失担责的顾虑。

同时，该《指引》贴近高校科技转化中的实际需求，在满足合法合规的前提下，尽量降低成果转化的操作成本和经济成本。杨雅婷说：“很多高校在转化过程中，其中一个困惑就是合法合规的纳税，同时还能有一些税务筹划。该《指引》中设计了三种投资模式，并且提示了计税基础，以便于做出税收最优路径选择。而且该《指引》按照各个模式的操作环节来编制，因此比较简单易行。”

刘惠忠表示：“不会为”问题涉及到具体操作，更加需要细致服务、全方位推动。为此天津市科技局针对政策出台密集、逻辑性强，很多单位政策掌握不精准、具体操作不明确等共性问题，在指导高校院所制定实施细则、明确操作流程的基础上，围绕高校科技成果作价投资、科技成果评价、技术产权股权挂牌交易等工作，组织编制了13项系列操作指引，包括《科技成果评价工作指引》《科技工作奖励指引》《技术产权股权挂牌交易工作指引》《技术合同认定登记操作指引》等，将陆续发放到各高校、科研院所和相关单位。

(责编：王震、陈键)