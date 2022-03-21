李 禾

算力网络是我国率先提出的一种原创性技术理念，指依托高速、移动、安全、泛在的网络连接，整合网、云、数、智、边、端、链等多层次算力资源，结合AI、区块链、云、大数据、边缘计算等各类新兴的数字技术，提供数据感知、传输、存储、运算等一体化服务的新型信息基础设施。

随着“东数西算”工程正式全面启动，算力以及算力网络建设也成为社会各界热议的话题。国家发改委副主任林念修在国新办新闻发布会上表示，今年我国将推动5G设施、算力资源与可再生能源的统筹布局，支持更多数据中心向可再生资源富裕的西部地区转移，在加大算力供给的同时，逐步减少碳排放。

算力被认为是信息基础设施的重要组成部分，支撑数字经济向纵深发展的新动能。那算力究竟是什么？我国算力产业发展现状如何？“东数西算”工程如何助力算力资源的优化配置？

数字经济发展与算力息息相关

国家发改委高技术司副司长孙伟说，算力就如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为如今数字经济发展的核心生产力。

“通俗地说，算力好比是电，算力网络就是电网。在万物智联时代，算力网络可以满足自动驾驶、云游戏、人脸识别、VR/AR等新兴应用的实时计算需求。”全国政协委员、云南联通总经理张云勇说。

算力网络是我国率先提出的一种原创性技术理念，指依托高速、移动、安全、泛在的网络连接，整合网、云、数、智、边、端、链等多层次算力资源，结合AI、区块链、云、大数据、边缘计算等各类新兴的数字技术，提供数据感知、传输、存储、运算等一体化服务的新型信息基础设施。

面向数字化转型需求，以算力网络为代表的下一代网络逐渐成为产业各方共同关注的热点。对于电信企业而言，从现有的通信网络过渡到全新的算力网络，实现算力运营、建立算力生态、提供算力服务，不仅需要技术创新，还需要在体制机制层面进行更多探索。“传统的通信网络由传输网、承载网和业务管理系统组成，未来可能需要引入调度系统，其主要功能是实现全网算力的均衡配置。”张云勇说，算力网络开辟了新的蓝海市场，给电信企业带来了新机遇。

算力需求预计每年增速20%以上

近年来，我国数据增量呈现爆发式增长，全社会对算力提升的需求也越来越迫切，预计每年将以超过20%的速度快速增长。

中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所学术所长孙凝晖说，算力作为数字经济时代的新生产力，同样需要通过基础设施化广泛服务于我国数字社会转型所涉及的方方面面，加速提升我国数字经济在国民经济中的比重。

据《2020全球计算力指数评估报告》，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。

孙凝晖说，当一个国家的计算力指数达到40分以上时，指数每提升1点，对于GDP增长的拉动将提高到1.5倍；当计算力指数达到60分以上时，每点指数对GDP的拉动将进一步提升至2.9倍，算力正成为我国在新发展格局下衡量经济状况的“晴雨表”。

长期以来，我国算力难以满足数据量猛增带来的巨大计算需求，其中一个重要原因是承载算力的数据中心存在供需失衡问题。中国信息通信研究院发布的《数据中心产业发展指数》显示，目前我国数据中心产业规模已接近2000亿元，北上广深等热点地区及周边数据中心规模指数较高。东部地区创新能力强，数字经济发展迅速，对算力的需求量大，但土地资源、能耗和供电指标紧张，在“双碳”目标下，继续在东部大规模发展数据中心不可持续；西部地区可再生资源丰富、土地资源丰富、气候适宜、电力充足且价格相对便宜，非常适合建设数据中心，但从全国范围来看，目前西部地区拥有数据中心的比例不足20%。

孙伟说，“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，把东部算力需求转变为西部增长力量，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，实现能源和算力的全国统筹。简单地说，就是让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能。

在建设数据中心道路上先行一步

根据国家发改委等四部门联合印发的通知，“东数西算”工程将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

其实，贵州、内蒙古等地已在建设数据中心的道路上先行一步。近年来，贵州一直致力于发展成为全球大数据中心，贵安华为云数据中心项目是贵安新区重点打造的12个大型数据中心之一，全部建成后将成为华为全球最大的云数据中心。目前，贵安华为云数据中心已为超过800家贵州企业数字化转型提供服务，并与云上贵州联合为贵州省打造了“一云一网一平台”，贵州62家省直属部门的1438个数据源都已上云，546项高频政务和民生服务上线，覆盖省市县三级政府所有审批业务，还辐射重庆、广西、广东、云南、四川等周边区域，进一步释放算力，帮助更多企业实现数字化转型。

内蒙古乌兰察布市年均气温4.3摄氏度，与北京的直线距离刚刚超过300公里，地处“首都一小时”经济圈，阿里、华为等在此建设了数据中心，利用室外自然冷源和风电、光伏等清洁能源，为华北地区的算力、存储等业务提供服务。

在国家的“双碳”战略下，还可以从哪些方面来提升算力？全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏在今年全国两会首次提出了“绿色AI”，引导算力算法低碳发展。

李彦宏说，发展对环境更友好的“绿色AI”，包括两个关键维度，一是要发展绿色算力，通过使用绿电，利用技术优化流程，降低数据中心能耗。比如百度阳泉中心首次将人工智能技术引入数据中心，建立数据中心深度学习模型，实现系统冷源部分AI调优，能效最高单体数据中心年均能源效率（PUE）低至1.08，提前完成国家设定的2023年底新建大型数据中心PUE降到1.3以下的目标；二是要发展更绿色的算法，优化策略和参数设置，降低超大规模预训练模型的能耗，从而构建绿色集约的大模型，提升基础设施能效比。

中讯邮电咨询设计院有限公司总经理张涌说，算力调度依赖网络智能化能力，基础电信运营商需要加快打造极致时延、高度自治的承载网络，为“东数西算”保驾护航。解决算力的供给、输送、调度，还依赖于一些核心技术的突破，比如网络智能感知能力、云网一体化交付能力、算网的智能调度能力等。

“相信随着‘东数西算’工程的实施和关键技术的突破，我国将在算力建设及应用方面取得新成就。”张涌说。

(责编：王震、陈键)