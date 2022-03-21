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关键核心技术是元宇宙最大的“命门”，要始终坚持科技自立自强，充分发挥我国超大规模市场优势和新型举国体制优势，在虚拟现实、人工智能、区块链等元宇宙相关前沿领域破冰领航。

日前，世界各国都在积极布局元宇宙。在我国，上海、成都、武汉等城市也正在积极探索元宇宙产业发展路径。

“元宇宙涵盖了数字孪生、虚拟现实、增强现实、5G、云计算、人工智能、大数据、区块链等多项尖端技术，不仅可以加速各行各业的数字化进程，带动相关信息产业的大力发展，促进数字经济产值的持续提升，最关键的是，率先发展元宇宙，就能掌握未来互联网的高地和话语权。”全国政协委员、佳都科技集团股份有限公司董事长刘伟说。

掌握关键核心技术，需加强国家顶层设计

刘伟认为，元宇宙作为新兴事物，更需要政府带头示范、引导，使其从发轫之初就走上赋能实体产业、壮大数字经济的正确道路，也能更好为中国抢占未来科技的前沿阵地打下基础。因此，他建议直接由政府主导打造“元宇宙中国”数字经济体。

“国家有关部门加强顶层设计，将有力、有序推进元宇宙健康发展，更好地布局数字经济新赛道、抢占数字经济新高地，做强、做优、做大我国数字经济。”全国人大代表、江西省农村信用社联合社党委书记、理事长孔发龙持相同观点。

全国政协委员、上海市经济和信息化委员会副主任张英同样建议，应加快科学布局，促进元宇宙产业健康发展。她建议多部门联合开展“元宇宙+”应用创新试点示范，聚焦工业、商业、教育、医疗等领域，打造一批行业应用标杆。

作为一种多项数字技术的综合集成应用，元宇宙从概念到落地需要实现多种技术的融合创新。但从目前来看，元宇宙仍处萌芽期，关键技术有待突破。

“元宇宙是否可行，关键在基础设施。”全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长巩富文直截了当地指出，“我国必须着力构建以5G通信网络为基础、以数据算力设施为核心、以智能互联为突破的现代化数字基建新体系，打牢元宇宙发展根基。”

巩富文认为，关键核心技术是元宇宙最大的“命门”，要始终坚持科技自立自强，充分发挥我国超大规模市场优势和新型举国体制优势，在虚拟现实、人工智能、区块链等元宇宙相关前沿领域破冰领航。

“我们应加快关键技术攻关，打造紧跟全球、引领未来的硬核技术体系。”张英建议，由国家发改委、工业和信息化部、科技部设立一批重大专项，聚焦下一代通信技术、卫星互联网、智能交互等，进一步发挥广大市场主体、科研院所等的战略科技力量，加紧布局研究、加快攻克一批关键核心技术；积极参与相关国家标准以及国际标准的制定，努力掌握国际话语权。

在孔发龙看来，应成立国家级元宇宙研发机构，加大资金、人才和激励支持力度。“应重点攻坚地理空间等元宇宙基础底层技术和关键核心技术，为促进元宇宙相关技术的自主可控发展提供坚实支撑。”他说。

理性看待元宇宙热潮，推动相关产业健康发展

当前，元宇宙行业发展呈现多元化势头，但也存在概念泛化、炒作严重的现象，这并不利于行业健康规范发展。

巩富文指出，要理性看待元宇宙所引发的新一轮数字经济热潮及其社会影响，客观正视资本扎堆、舆论炒作、概念泡沫、监管不足等问题，高度关注元宇宙在伦理、垄断、算力、隐私、知识产权等方面的潜在风险。

加强元宇宙前瞻性立法研究，推进元宇宙法制建设，成了代表委员们的共识。“加快在国家层面研究制定元宇宙产业发展规划，建立产业标准、规范和体系，明确产业的边界、红线和禁区。”孔发龙呼吁。

刘伟建议，“元宇宙中国”数字经济体不仅是个技术平台，也是面向市民、游客、企业的复杂开放经济体系，需要建立适合虚拟数字经济的民事经济法律制度。他建议，应同步探索建立虚拟经济规则体系，推动数字资产确权、交易、隐私保护等方面的配套法规，打造制度样板，规范虚拟数字经济的运行。

“加快完善数字空间的治理规则，促进元宇宙相关产业健康发展。”张英进一步建议，加强法制建设，完善法律法规和司法解释，创新元宇宙发展监管机制；同时，打击违法犯罪活动，净化元宇宙产业发展环境。

(责编：王震、陈键)