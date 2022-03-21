陆敏

加强对金融消费者权益保护，事关人民群众的切身利益。3月15日，中国银保监会举办“银行业保险业深入推进金融消费者保护”新闻发布会。银保监会消保局局长郭武平介绍说，2021年，银保监会全系统共接听消费者来电249万通，处理消费者投诉51万件；在全国建立银行业保险业纠纷调解组织686个，成功化解纠纷11.47万件；2021年全年共清退、赔付消费者245亿元。

银行业保险业在金融消费者保护方面取得积极成效，但仍需继续努力。郭武平表示，今年将继续加大对金融消费者保护的监管力度：组织开展银行违规涉企收费专项治理；开展银行业保险业个人信息保护专项整治；补齐制度短板，出台包括“银行保险机构消费者权益保护管理办法”“银行保险机构消费者适当性管理办法”等文件；继续进行风险提示，加强对消费者宣传教育。

对于各界广泛关注的银行违规涉企收费问题，郭武平表示，经过持续整治，违规收费大幅下降，但在局部还存在一些问题，主要包括假创新真收费、只收费不服务、分段收费、多头收费等类型。

“今年银保监会消保局将按照国务院统一部署和《政府工作报告》要求，会同相关行业主管部门联合开展涉企违规收费专项整治行动，首先要求部署机构自查，继而开展监管抽查和检查，从根本上遏制收费政策落实不到位、以贷收费、强制捆绑等问题。”郭武平说。

监管部门一方面要加大对涉企违规收费问题的检查力度，另一方面要持续推动银行业减费让利。郭武平介绍说，2021年，银保监会指导行业降低ATM跨行取现手续费，银行业实现让利40亿元。

发布会上，三家地方银保监局负责人介绍了辖内银行业保险业减费让利情况。山西银保监局党委书记、局长尹江鳌表示，去年山西全省贷款加权平均利率5.33%，同比下降0.22个百分点，向消费者让利数十亿元。银行业取消或降低收费730项，减费让利达36亿元。同时，车险综合改革向消费者让利30多亿元。

宁波银保监局党委书记、局长覃刚表示，宁波银保监局大力开展减费让利，针对信用卡分期手续费、罚息复利等高额不合理费用，督促机构切实履行社会责任，减轻困难群众负担。自2018年12月以来，辖内机构减费让利2.3亿余元。

重庆银保监局党委书记、局长蒋平介绍说，成渝地区双城经济圈国家战略发布以后，重庆银保监局立即指导两地协会联合建立了川渝保险纠纷调处一体化机制。2021年7月末至年底，川渝两地88家银行业金融机构累计减免异地个人借记卡存取手续费130多万笔，减免金额近600万元。

此外，重庆银保监局指导辖内消费金融公司针对全国范围内受疫情、暴雨、洪灾等灾害影响的消费者，主动降低催收频率，专门制定协商还款政策，2021年停催客户31.6万户，涉及贷款13.4亿元，为7.1万客户减免5267万元。

(责编：王震、陈键)