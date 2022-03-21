崔国强

国内部分航空公司调整国内航线燃油附加费征收标准，即自3月5日(出票日期)起，国内所有航线燃油附加费收取标准为：800公里(含)以下航线每位旅客收取20元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取40元燃油附加费。此次调整国内航线燃油附加费征收标准对民航市场特别是航空公司有何意义？对民航旅客有何影响？记者就此进行了采访。

2018年6月5日，航空公司恢复征收国内航线燃油附加费，此后历经多次调整。今年2月5日，国内航线燃油附加费恢复征收，标准为800公里(含)以下航线每位旅客收取10元，800公里以上航线每位旅客收取20元。

对于国内航线燃油附加费标准不断调整的原因，广州民航职业技术学院副教授綦琦分析认为，国内航线燃油附加费征收机制是经国家相关部委批准的，旨在缓解或对冲由于航空燃油价格高位波动导致的航空公司运营成本压力。国内航线燃油附加费参考我国成品油零售价格形成办法，按照经由国家发展改革委批准的明确征收机制和收费标准。当航空燃油价格上涨触及启动征收机制，就会允许航空公司向旅客恢复征收燃油附加费，具体收费标准根据航空燃油价格按照800公里(含)以下和800公里以上两档收取，定期根据航空燃油价格波动进行上浮或下调。当航空燃油价格回落至约定价格，征收机制将关闭，不收取国内航线燃油附加费。

此次调整国内航线燃油附加费与近期国内航空燃油价格上涨有关。由于地缘政治紧张局势持续发酵，国际油价于2月底显著上涨。綦琦认为，按照市场价格规律，由旅客以支付燃油附加费的方式为航空公司分担一部分燃油上涨的额外成本支出是合情合理的，也是航空领域国际上的通行做法。特别是在新冠肺炎疫情期间，可以一定程度上缓解航空公司的成本压力。

“值得注意的是，燃油附加费提升是无法完全冲抵燃油涨价风险的，航空公司还需要多措并举增收节支。”綦琦分析说。

在民航资深人士林智杰看来，燃油成本占航空公司总成本的30%至40%。当前，国内航油价格每吨已经涨了1800元，航空公司经营压力巨大，预计全年全行业要增加成本540亿元，这相当于疫情前全行业利润的2倍。而目前的燃油附加标准大约能覆盖30%左右的成本增量，航空公司还需承担油价上涨的大头。

林智杰认为，燃油附加费的征收标准变化，对于各家航空公司影响不一，平均航程越长的、客座率越高的航空公司，燃油附加费提升对成本的冲抵作用更大。

对于民航旅客而言，按照此次燃油附加费的调整，国内航线出行税费成本将从70元起步。大部分800公里以上的航线，机场建设费加上燃油附加费将达到90元。

綦琦认为，此次燃油附加费上浮，向每位旅客收取20元或40元燃油附加费的绝对金额并不高，占对应航线航空公司对外公布的经济舱全价的比例并不高。现阶段国内航空市场处于供大于求的状态，各航线平均销售票价普遍处于低位，燃油附加费不会影响旅客购买机票的行为。

(责编：王震、陈键)