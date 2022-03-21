◎ 记者 邓皓天

高裕弟成为清越科技的实控人之后，其不仅将清越科技报告期内赚的钱全部分给了股东，甚至其报告期内实现的净利润较分红金额还少了近7000万元。

近期，苏州清越光电科技股份有限公司（下称“清越科技”）提交了招股说明书，拟科创板上市，公开发行不超过9000万股，占发行后总股本的比例不低于10%。

《国际金融报》记者发现，清越科技的利润主要是来自政府补助和税收优惠。

依赖愈重

据了解，清越科技是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商， 专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。经过多年的技术积累与产品迭代升级，目前清越科技已形成以 PMOLED 业务为主、电子纸模组与硅基 OLED 业务为辅的产品架构与业务格局。

2018年-2020年和2021年1-6月（下称“报告期”），清越科技分别实现营业收入4.66亿元、4.36亿元、4.98亿元、3.05亿元，净利润分别为6117.72万元、4825.09万元、5702.43万元、2899.75万元。

可以看出，在上述时间段内，清越科技的业绩呈现波动的现象，其中2019年清越科技的营收和净利润比2018年均有所下降。

需要指出的是，记者注意到，清越科技的利润每年至少有两成是来自税收优惠和政府补助。

招股说明书显示，报告期内，清越科技的税收优惠金额分别为1113.78万元、991.86万元、1202.24万元、327.26万元；计入当期损益的政府补助金额分别为816.99万元、635.92万元、1546.06万元、1957.72万元，两者合计占当期利润总额的29.35%、32.13%、45.27%、84.65%。

可以看出，2020年，清越科技近一半的利润是来自政府补助及税收优惠，而到了2021年上半年，这一比例更是超过了80%。

两换实控人

清越科技成立于2010年12月，由昆工业出资设立。

截至招股说明书签署日，昆山和高直接持有清越科技47.3852%的股权，为其控股股东。

值得一提的是，2018年，清越科技先后变更了两次实控人。

2018年1月1日至2018年1月25日，清越科技的实控人为昆山国资办。

2018年1月，昆山国资办以其持有的国显光电股权与王文学控制的上市公司黑牛食品（002387.SZ，2018年6月已更名为维信诺）合资设立江苏维信诺显示科技有限公司。同月26日，昆科技（清越科技前身）当时的控股股东国显光电成为黑牛食品控股子公司，清越科技的实际控制人从昆山国资办变更为王文学。

2018年8月，国显光电将其持有的昆科技40.96%股权（计注册资本12997.8114万元）转让给昆山和高。2018年11月，上述交易交割完毕，昆科技控股股东变更为昆山和高，实际控制人变更为高裕弟。

截至招股说明书签署日，昆山和高直接控制清越科技 47.3852%股份对应的表决权，为其控股股东，而高裕弟通过间接的方式合计控制清越科技52.9084%的表决权，为其实控人。

有意思的是，自从清越科技的实控人变成高裕弟之后，公司开始进行多次分红。

招股说明书显示，2019年-2020年和2021年1-6月，清越科技现金分红的金额分别为17700万元、6280万元、2500万元，合计为26480万元。

为此，记者算了一笔帐。

2018年11月，昆山和高以24621.17万元的价格收购了国显光电持有的清越科技40.96%的股权。

截至招股说明书签署日，昆山和高直接持有清越科技47.3852%的股权。

也就是说，若以47.3852%的股权计算，在清越科技的现金分红中，昆山和高共获得了12547.6万元现金分红。

这意味着，昆山和高仅靠着清越科技的分红，就已经把当时收购清越科技40.96%股权的成本收回了一半。

另外，结合清越科技报告期内实现的净利润，其净利润合计为19544.99万元。高裕弟成为清越科技的实控人之后，公司不仅将清越科技报告期内赚的钱全部分给了股东，甚至其报告期内实现的净利润较分红金额还少了近7000万元。

综合清越科技获得利润的来源来看，清越科技分给股东的钱大部分可能是来自税收优惠及政府补助。

那么，清越科技股东得到的分红是否相当于都是来自“政府的钱”？

记者还注意到，或许是由于现金分红所致，清越科技的偿债能力似乎开始变弱。

报告期内，清越科技的流动比率分别为2.72、1.51、1.19、1.04，同行业可比公司平均值分别为1、1.14、1.39、1.56；公司速动比率分别为2.24、1.14、0.94、0.71，同行业可比公司平均值分别为0.76、0.92、1.18、1.26。

不难看出，2018年-2019年，清越科技的流动比率和速动比率均高于同行业可比公司平均值，而2020年-2021年上半年，清越科技的流动比率和速动比率已经明显低于同行业可比公司平均值。

在上述时间段内，清越科技的资产负债率分别为26.19%、33.98%、50.89%、56.09%，同行业可比公司平均值分别为51.34%、44.72%、38.63%、34.67%。

如果说同行业可比公司资产负债率平均值是逐年下降的话，清越科技就是逆势增长。2018年-2019年，清越科技的资产负债率远低于同行业可比公司平均值，而到了2020年和2021年上半年，清越科技的资产负债率不仅反超了同行业可比公司平均值，还远高于同行业可比公司平均值，在2021年上半年，清越科技的资产负债率已超过了同行业可比公司平均值逾21个百分点。

(责编：王震、陈键)