◎ 记者 罗葛妹

对于几百万保险代理人来说，增员、展业的压力很大。一年一两万元就能提供精准的保险客户，看起来诱惑很大，但只要冷静下来稍微思考一下，就不会上当受骗。

一家名为“i信保”的网络公司对外宣称，能提供优质“吸粉”服务，频频在朋友圈中晒出成交记录，数名保险业务员看到后很心动，纷纷一次性缴12000-25000元/年不等的服务费。万万没想到，这些所谓的优质资源大多都是平台顾问“瞎编”的。

3月15日，《国际金融报》记者以平台合作代理人的身份联系到i信保平台法定代表人要求退款，其坚决否认平台诈骗代理人的事实，还表示自己不负责退款事项。

又一个“齐保网”骗局？

去年年底，经过几次电话和微信沟通，保险代理人郑明与厦门腾信达网络科技有限公司（又称“i信保”）签订了年度合作协议，并支付1.2万多元的合作推广费用。i信保承诺“能协助我们展业和组建团队，主要通过百度等渠道收集有保险需求的客户，以及有从事保险业意向的应聘人员”。郑明心想，“多一个合作渠道也挺好。而且顾问们的朋友圈有好多成交记录，就拍脑袋签合同了。”

但三个月合作下来，郑明发现，平台仅提供三个拓客名单，且电话打不通。增员名单象征性提供了些，但也打不通或者并没有进入保险业的意愿。每次沟通后得到的回复都是“近期流量不好”，协商退款则只能退25%的后续服务费。

郑明搜索新闻得知，早在2019年，厦门另一家名为“齐保网”的网络平台因涉嫌诈骗被端。“i信保的套路基本和齐保网一模一样”。

而后，郑明又通过i信保官网及部分客服动态中的资料，联系到全国各地近20名与其合作的代理人，情况和自己基本一致，也更加确定了他的揣测：“i信保平台或涉嫌诈骗！”

据郑明多方获得的信息，该平台现有会员3000余人，分布全国各地，以平均每人每年服务费2万元计算，i信保平台涉嫌诈骗金额高达6000多万元。“这种骗子公司远不止这几家，还有几十家，而且在厦门地区扎堆”。

宣称可提供“优质资源”

对于几百万保险代理人来说，增员（扩大销售团队）和展业（拓展业务）是刚需，也是难题。

“刚入行的时候也用过这种服务，就算交智商税了。”上海某资深保险代理人告诉记者，现在也经常接到类似的电话，但已完全不会考虑。“保险代理人增员、展业压力大，因此很容易被收割，给优质资源还只是其中一种收割方式而已”。

《国际金融报》记者采访了解到，很多保险代理人、保险经纪人表示，对i信保这类宣扬能提供优质资源的平台并不陌生，并且接到过类似电话，尤其来自厦门的居多。“现在只要是厦门的电话，我全都屏蔽不接。”重庆某保险代理人称，他每天都要接到好几个类似的电话，而且还有各种推荐当地精准客户或精准增员的短信、微信。

记者获悉，i信保的业务共分为两块：一部分是增业，也就是给保险业务员介绍客户，俗称“吸粉”；另一部分是增员，给保险业务员介绍想要从事保险业的优质人才。同时，提供个人网站建设并推广等服务。想要获得这些“优质资源”的保险业务员需要缴交服务费，服务费从1.2万至2.5万元不等。

但实际上，这些所谓的资源基本是瞎编的。已有多名保险代理人向《国际金融报》记者反映，i信保平台提供的客户信息都是虚构的、无效的。

i信保官网首页所展示的多名“城市明星”也向记者透露，确实有和平台签合同，但并没有获得有效服务。

“过去几个月都未提供过几个拓客名单。给了也不知道是从哪里找来的号码，要么打不通，要么对方压根就不想买保险。”保险代理人张鑫说。

“所谓的‘优质人才信息’也是假的，我电话打过去，对方直接挂断。好几个月了，至今没有一个面试成功的。”保险经纪人邓芳说。

不过也有人反应，增员信息应该有和招聘网站合作，但信息并未经过筛选，也没有说自己有意向从事保险业，成功与否看概率。

“用增员部分真实名单，去掩盖他们实际的虚构服务事实，这就是他们的套路！”保险代理人韩章向记者指出，该平台的拓客信息基本是假的，再添些能接通电话的增员信息，先收割一批代理人，这波不续签再换一批代理人去收割。

“i信保承诺制作的个人宣传网站，除了用网页可以登录并无任何投放与推广，仅能网页登录。”保险代理人邱恬说。

诱导销售 虚假宣传

为了让骗局更真实，该平台销售顾问还在朋友圈中发了许多交易成功的对话记录。在这些记录中，购买了信息的保险业务员无不感谢该公司提供的服务，让他们签下许多保险大单。

而这些所谓的签单成功和增员的交易记录也多为伪造。据多名保险代理人透露，自己压根没有增员过、没有签单过，网页所展示内容均为虚构。

甚至还请求保险代理人拍摄鼓励视频，却在朋友圈宣传为“合作期间，通过i信保获得了好业绩”。

保险经纪人徐慧气愤地说道：“这样弄虚作假来误导营销，还故作可怜博取我们的同情来录短视频，再去误导更多的同行，不可原谅！”

对此，包括郑明在内的多名代理人均已在当地派出所报案。还有的代理人已起诉该平台，案由均为网络服务合同纠纷。

或涉嫌合同诈骗

根据i信保官网宣传，i信保是由厦门腾信达网络科技有限公司全力打造的大型互联网保险第三方服务平台。公司成立于2017年11月20日，专业从事互联网业务，依托于大数据、人工智能、互联网等新一代信息技术，基于打造“保险代理人身边的贴身展业管家”这一服务理念，帮助保险从业者开展互联网展业，以达到帮助保险代理人高效签单、快速增员的目的。

天眼查显示，i信保注册资本500万元，注册地点在厦门市湖里区安岭路992号。

北京格丰律师事务所合伙人郭玉涛向《国际金融报》记者表示，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条规定：根据刑法第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。

“根据代理人提供的事实，i信保利用官网虚构多名代理人增员、签单，并在官网、朋友圈等平台大肆宣传，这些情形不仅是虚构事实，更存在冒用他人名义、使用其他欺骗手段使对方交付款物等情形，情节比较严重，个人认为涉嫌构成合同诈骗犯罪，而不是一般性的合同重大误解或者误导销售。”郭玉涛指出。

那么，保险代理人如何才能识破此类骗局呢？

“这就是抓住了代理人需要客户这个软肋。”某资深保险销售总监对《国际金融报》记者表示，一年一两万元就能提供精准的保险客户，看起来诱惑很大，但只要冷静下来稍微思考一下，就不会被骗。“有那么多优质精准资源，都能直接当代理人去卖保险了”。

该销售总监坦言，鉴于监管部门对保险营销员的监管越来越严格，以及同业竞争不断加剧，保险一线营销人员确实面临很大的业绩压力以及转型压力。

“如何从以销售为中心，向以服务为中心、以客户为中心转变，是所有保险营销人员都需要思考的问题。”他补充说，“客户还是得一步一个脚印去开拓，从来都不能依赖走捷径。”

（应采访者要求，文中保险代理人、保险经纪人均为化名）

(责编：王震、陈键)