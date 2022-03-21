◎ 记者 刘一飞 武宁

又是一年315。

房子，关系到消费者的安居问题，却是出现消费纠纷最严重的行业之一，房地产也成为了投诉的重灾区。

在众多投诉案例中，质量问题首当其冲。限价之下，房企的利润空间进一步压缩，高周转中质量问题层出不穷。

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数百户新房“长蘑菇”

客厅与卫生间相连的门框上贴着一排断口歪七扭八的瓷砖，瓷砖与门框的缝隙最宽处正不断地向下滴水，声音间隔颇有节奏，一滴、两滴、三滴……

这是武汉一户业主家里的情景。

搬进新房没多久，业主发现家里的客厅漏水，连带着客厅与卫生间相连的那面墙都仿佛泡在水里一般，长期湿漉漉的，墙皮也大片脱落，甚至长起了蘑菇。

这一情况大面积存在，数百户业主排队等待修葺，但等候的时间或许将以年为单位……

22年才能修完？

“我家不存在搞卫生，只有大扫除。”深夜，汪琼（化名）在社交平台更新了一条动态，语气充满无奈。

搬进新家不足一年，汪琼家客厅的墙面就开始渗水并逐渐起皮，“我家客厅是三面墙，开始只是其中一面渗水，现在变成三面墙都渗水了，每天都在掉墙皮”。谈及家里的情况，她颇为愤慨。

汪琼所在的小区为武汉天纵·半岛蓝湾，位于武汉东西湖区，由武汉玉龙置业有限责任公司开发打造。2019年，决定在武汉定居的她置办了该小区四期一套面积90平方米、总价约130万元的房产。与此前一期、二期的毛坯不同，四期是精装修，因而业主还需缴纳每平方米2500元的装修款。

谈及买房时的考量，汪琼直言，当时自己的资金并不充裕，可选的区域并不多，“当时这附近楼盘不多，且那一年武汉房价涨势凶猛，我们就想着先‘上车’”。想起购房时置业顾问的介绍，汪琼对新房充满期待，她觉得，“起码会比一期、二期的产品要好。”

幻想在收房后不久便被打破。

搬进新房差不多两个月后，即2021年8月，汪琼发现客厅的一面墙开始渗水，“开始只是轻微的，我也没在意”。随着时间推移，渗水的情况逐渐加重，原本的一面墙变成了三面墙，墙皮像头皮屑般簌簌掉落，“差不多11月份就变成这样了”。

不堪忍受的她随即拨打了维保中心的电话，但一直无人接听。没多久，汪琼亲自跑到了维保办公处，想讨个说法，只是其在现场并未见到相关负责人，也没有相关人员接听来电，她在前台处登记了自己的需求后便离开。

只是，登记需求之后，汪琼等来的只是一句“人手不足，需要排队等待修理”。此后，她曾通过各种方式维权，包括拨打315热线投诉、寻找律师等。

汪琼告诉《国际金融报》记者，自己之所以如此激动，是因为如果按维保的要求排队，很难排到自己。她直言，武汉天纵·半岛蓝湾只有一个施工单位负责维修房屋，如今自己所在的27栋几乎“全军覆没”，家家都存在渗水问题，只是程度不同而已。

有已经维修过的业主提及，施工单位并不能保证多久可以将房屋修好，有的需要半个月左右，有的则需一个多月，“差不多一个工程师负责两栋的样子”。

据悉，27栋共有两个单元，每个单元33层，每层4户。按此计算，仅27栋就有264户业主。若每户修缮的时间以一个月计算，那么264户则需修理264个月，也就是22年，即便是以半个月计算，也需要11年之久。

对于这一情况，记者致电武汉天纵·半岛蓝湾的维保部门，但截至发稿电话仍处于关机状态。若抛开维保情况不谈，一个摆在众人面前的问题是，类似这种整栋楼出现渗水的情况又是否正常？

上海中原地产首席分析师卢文曦向《国际金融报》记者分析表示，导致房屋渗水漏水的原因很多，但具体是因哪个环节导致的则需找相关部门进行检测才能下定论。

损失谁买单？

目前，除27栋外，还有其它楼栋业主也像汪琼一样正在排队等待修葺，其中包括二次维修的徐冰（化名）。

2019年，徐冰购买了武汉天纵·半岛蓝湾一套面积100平米左右的房子。2021年8月，即在入住前一个月，徐冰在收房时发现家里卫生间靠近客厅的墙根渗水。当时他认为，渗水并不是什么大问题，“修好就好了”。

抱着这一想法，徐冰向物业报修。彼时，他的需求也很快得到回应，施工单位将卫生间全部拆除后重新做了防水。大约20天后，渗水区域修理完毕，随后徐冰便搬进新房入住。

可没想到，住进来一个多月，家里的墙面又再度渗水，只是这一次事发地变成了卧室。

徐冰称，自家的卫生间连着客厅和卧室。他猜测，可能是卫生间的防水没有做好，8月份修好客厅方向的渗水后，漏出来的水便朝着另一侧流，进而导致了卧室墙面渗水，“后来住进来才发现其实卧室的墙面也是漏水的”。

二度渗水维修，即使是好脾气的徐冰也没了耐心，“这说明第一次没有完全修好”。

2021年10月底，徐冰再次向物业报修，但截至目前仍然没有收到维修方案，“刚开始反馈是没有维修人员，后来又说开发商没给钱，仅在家中贴了黄标签作为示意”。

除了对物业的维修情况颇有异议外，徐冰还有一个疑虑，若是需要像上次一样将整个卫生间拆掉修葺的话，自己一家人该住到哪里？是否会有相应的赔偿？

其称，渗水并不是自己造成的问题，且家中只有一个卫生间，若维修期间全家人需要出去住，那么这笔花销谁来买单？“据我了解，这种情况有的企业会有150元/天的赔偿报销”。

徐冰的担忧并非没有道理，此前王向华（化名）也曾因这一问题与项目负责人展开沟通，但并未达成一致。

河南睿策律师事务所律师陈昱光解释，因为新房渗水维修导致的损失，业主可向开发商申请赔偿，属于合理损失和合理支出的范围，“合同没约定也不影响，这属于产品质量责任的范畴”。

他进一步指出，一般这类情况中，需排除是否因业主自行装修导致的渗水，若是原本的精装房，则开发商需承担相应责任。

2

仁恒深陷“涂料门”

外立面作为建筑的重要组成部分，不仅与墙体一起承担着保温、隔热、隔音、防水等作用，它的美观度在很大程度上也体现着楼盘的档次。

随着改善需求日益增多，不少楼盘“内外兼修”，宣传期间尤其凸显外立面的品质“颜值”，但这在博得购房者青睐的同时，也有不少楼盘在交付时屡屡因虚假宣传、货不对板、减配等问题爆发维权。

一向以品质著称、“一辈子总要住一次”的仁恒近年来就有多个项目因外立面用材问题引发维权。

2021年中期，上海浦东康桥板块的仁恒锦绣世纪的准业主们不断在网络上发声，称购入的新房外立面减配，疑似开发商虚假宣传。

《国际金融报》记者了解到，准业主们声称在买房期间，官方宣传材料中均写明仁恒锦绣世纪外立面为“石材、幕墙与高级铝板”等字样，并未提及涂料。同时在准业主提供的聊天记录中，销售也多表示外立面为石材、玻璃幕墙和铝板，并称“阳台内侧是真石漆，有部分装饰线条是真石漆”。

而在实际建设中，小区准业主们实地走访时发现，仁恒锦绣世纪外立面主要是石材与真石漆，且后者占比最大，而幕墙与铝板则成为其中点缀装饰。

显然这与此前的宣传、准业主们内心的预期相差甚远。

毕竟，真石漆亦可称之为涂料的升级版，在外立面的整体效果上不如石材、铝板美观，且价格低廉。在不少行业认知里，“豪宅=石材”，而外立面用的真石漆则价格更为低廉，每平方米可以节省约400-500元的建设成本，且铝板的轻盈度和现代感也能很大程度提升建筑的“颜值”，在二手房出售时外立面材质不同价格亦会受到影响。

然而面对准业主们的质疑，仁恒表现的颇为强硬，“成人该知道以合同为准，营销人员在外部怎么说，我们没有办法控制的”。

根据销售合同，仁恒锦绣世纪的外墙主体部分为“石材、铝板幕墙及涂料”，但并未注明三者比例，这或许也是两方争议的来源。

同时，在开发商给出的解释声明中，仁恒锦绣世纪外立面严格按照新建项目的报建要求，“从项目取得规划许可到目前为止，商品房外立面材料从未做过任何变更”“经过我们认真复核，未发现与签约文件不符的情况”。

因双方未能达成一致，此前，浦东康桥市场监督所已对此事进行立案调查。

仁恒“涂料门”事件并非个例，杭州的仁恒祥生珊瑚世纪的准业主们也遭遇了同样的问题。

2022年1月，他们成立了“仁恒祥生珊瑚世纪业主之音”微信公众号，首次发声便是控诉开发商降标减配一事，里面重点提到宣传期间开发商多称外立面为“铝板+玻璃幕墙”，并未提及涂料，但在建设过程中准业主发现北面所有墙面均是涂料，南面也出现整块涂料的情况，与最初宣传不符。

同时，上海浦发仁恒珊瑚世纪也曾被曝出因外立面材料换成涂料而遭到业主投诉的事件，屡屡曝出的外立面问题，也让仁恒一贯优良的口碑有所下滑。

面对上述情况，购房者如何维护自身合法权益？

北京观邦律师事务所郎克宇律师指出，在商品房买卖规则中，如出现开发商夸大宣传，且在前期的宣传材料中出现，并进一步影响交易诱导消费者购房的，即便后期没有写入合同里面，当也相当于开发商对消费者的一种承诺，可以进行维权。

3

网红盘“交付难”

不仅质量问题层出不穷，延期交付也成了购房者投诉的另一项重灾区，延期交付不仅打乱了购房者的置业计划，带来了户口、读书等诸多不便，更可能引发烂尾的风险。

3月15日当天，四川成都绿地新里城项目四期的上百名业主来到成都绿地总部大楼下进行他们的第三次维权。

据了解，有购房者2018年购入新里城四期房源，几年过去了，工地却陆续停工7次，准业主群里每天都要问一遍“绿地复工了吗”。

2020年3月，成都“网红盘”绿地新里城住宅宣布售罄，最后一次尾盘清仓54套房源，而登记数量却高达3124组，整体中签率为1.73%（刚需中签率仅为0.62%），是成都市“515新政”以来中签率第二低的项目。

准业主王先生于2018年购入绿地新里城的房子，约定的交房时间为2020年9月30日，但到了2021年10月即距离交付时间已经过去一年，其还未收到自己的新房，得到的反而是一摞纸，里面全是开发商写给准业主的延期交付通知函，不交房只交“纸”的行为让业主心很累，交付延迟带来的额外费用、户口、结婚、孩子读书等问题比比皆是。

2020年因为疫情，绿地第一次给准业主们发出了延期交房通知函，将交房时间推迟至2020年12月30日，但到了临近节点，绿地再次给出了一则致歉信。

致歉信中写明，当时整体工程为精装全面施工阶段，因对施工周期等困难预估不足及受疫情影响，导致12月30日不能如期交付。新里城二、三期的交付时间预计为2021年6月30日前，新里城四期的交付时间预计为2021年9月30日前。

但显然，这两个时间点也未能完全落实。

2021年6月30日收房当天，绿地新里城的准业主们因未能成功交付爆发了他们的第一次维权行动，彼时有准业主反应，当下的施工进度甚至连清水房的交付标准也未达到，更不论原定的精装修了。

发延期交房通知函、致歉信的戏码频繁上演，2021年10月22日上午，新里城准业主们又再度来到成都市绿地中心468云图大厦楼下进行维权，而此时四期高层约定的交房时间甚至开始按月推迟至2021年12月20日。

这对于卖掉了原本的房子倾其所有购入绿地新里城新房的王阿姨来说，是难以接受的。其和爱人自卖掉原房产买房后，一直租房生活，已有三年之久，王阿姨夫妻二人每月房贷要还7000多元，加上租的房子，月消费要在一万多，这对只拿退休金的他们而言压力巨大。

还有准业主表示，原定2020年9月交房之后就让孩子在新房内结婚，谁承想房子迟迟未能交付，婚期也只能一再延迟。

对于他们而言，迟迟不能交付的新里城无疑就是一桩桩的烂尾楼，“烂尾楼是一座城市的伤疤，更是购房者心中难以抚平的痛”。

无法交房的原因也很直观，就是一直没有达到交付标准。

有准业主在问政四川官方平台留言称项目施工进度缓慢，2018年1月签预售合同的同时楼栋已经建到了12层，但3年多过去，总高17层的房子依然没有完成竣工验收。

对于迟迟无法完工的原因，准业主、绿地方面都给出了答案。

准业主方面多表示一方面是施工人员不足，他们在多次参观过程中发现工地基本处于无人施工的状况，有业主了解到主要是因为施工方没有收到工程款，造成无人员施工；另一方面是缺乏监管，工地停工但无管理人员介入，无监理人员对整个过程进行监督。

对于施工人员不足的问题，绿地方面并未否认。

2021年10月，绿地集团成都公司相关负责人称，屡次延期交付也是受大环境影响，整体供应量收缩，原材料涨价；另一方面其也承认这个项目上人员较少，已在各级沟通在该项目上增加人员，增加相应的施工周期，确保项目能在2021年年内完全交付。

其指出，绿地成都已设立专项资金监管账户，由政府进行监管，确保专款专用。对于延迟交房给业主带来的损失，绿地方面承诺，会严格按照合同的约定，会有约定违约金的赔付。此外，针对有小孩读书需求的业主，其将协调相关部门，在没有房产证的情况下，解决孩子读书问题。

在准业主们一次又一次的维权，与开发商积极沟通推进下，项目交付进度逐渐步入正轨。

据绿地成都官微披露，2021年7月，新里城项目三期4、5、24、26栋交付；8月三期洋房南区交付；12月，三期洋房北区首批交付；2022年1月，二期高层交付，146户业主收房……

目前，绿地新里城前三期项目都已陆续交付，但四期业主还在等待……

(责编：王震、陈键)