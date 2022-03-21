◎ 记者 于凡

作为持牌金融机构，消费金融的年化利率上限是24%还是36%，目前还没有定论。在诸多消费金融侵权投诉中，记者统计发现，主要投诉的是消费金融机构息费较高和不当催收。

“求职被套路办贷款，就业不成反要还款”“宣传低利率，实际年化利率高达35%”“已明确还款期限还频繁电催，暴力催收”……多位消费金融客户近日向《国际金融报》记者反映，其作为消费者的知情权、自主选择权和公平交易权等权益被侵害。

涉世未深的陈岱（化名）是其中之一，他刚从学校的“象牙塔”走出，抱着对就职的热情踏入社会，不想却误入套路贷的陷阱。据陈岱介绍，在参加一家公司面试时，该公司以入职需要进行岗前培训为由，引导其通过海尔消费金融贷得1.6万多元的培训费用，但培训结束后并未按协议给陈岱安排工作，而是让其在QQ群自行寻找，并向其出具空白的离职证明。

经过《国际金融报》记者调查采访，海尔消费金融方面回应称：“已暂停（与上述公司的）合作，目前正在做反欺诈调查。接到用户反馈后，我们也非常重视，已经协助用户要求商户进行退款。”

陈岱的遭遇并非个例，在第三方投诉平台，关于消费金融的投诉达十万多条，其中捷信消费金融、马上消费金融和招联消费金融投诉量位居前三，“诱导贷款”“高利息”“暴力催收”的投诉屡见不鲜。头部机构招联消费金融还因营销宣传存在夸大、误导，催收行为不当，消费者权益保护审计工作不规范等违法违规事实，被罚290万元。

高息费之争

在诸多消费金融侵权投诉中，记者统计发现，主要投诉的是消费金融机构息费较高和不当催收。陆羲（化名）告诉《国际金融报》记者：“去年中旬在马上消费金融借了一万五千多元，年利率35%，利息太高了没法承受。逾期后，马上消费金融的催收公司就开始电话轰炸，暴力催收。”

对此，马上消费金融相关人士对《国际金融报》记者回应称：“我们的产品（利率）都是合法合规的，贷后管理上不存在爆通讯录的情况，都是客户留的紧急联系人。如果客户对利率有疑问，可以向客服咨询，对于确有困难的客户，可以协商解决。”

作为持牌金融机构，消费金融的年化利率上限是24%还是36%，目前还没有定论。记者梳理过往法院判例发现，2019年之前，中邮消费金融、兴业消费金融、北银消费金融等持牌消费金融公司皆存在综合利率超过24%年利率的情形，法院对超出部分做了不予支持的判定。深圳罗湖法院曾在一份判决书中指出：“作为金融机构，相较于民间借贷，其发放贷款收取的利息、罚息及违约金，应当受到更为严格的限制，不应超过民间借贷法定利率上限，即年利率24%，对于超出部分，法院不应支持。”

零壹研究院院长于百程对《国际金融报》记者表示：“消费金融公司是持牌金融机构，利率是受监管的。利率和客群、风控、坏账情况等相关，并不能说利率高就是高利贷。目前年化利率上限从司法保护方面看是36%，是否被认定为高利贷，可以看监管部门的认定和司法认定。消费者更加关注的应该是利率是否透明，是否违规营销、扩大宣传，是否有套路等方面。”

去年7月底有消息称，监管部门要求各地消费金融公司相关监管部门提出要求，各地消费金融公司、银行等金融机构要将个人贷款年化利率全面控制在24%以内。其中，部分地区监管要求在2022年6月底前清理利率超标存量贷款。

对于上述消息，《国际金融报》记者曾向多家消费金融公司求证，部分消费金融公司相关人士表示，“其实24%这个早就有窗口指导”。也有部分消费金融公司相关人士表示，暂时没有收到监管指导要求。不过，受访的消费金融机构相关人士一致认为，压控利率是大势所趋。

在持牌消费金融公司中，从已公示的利率看，大多集中在8%到24%之间，但仍有机构的产品利率维持在24%至36%之间。产业系消费金融公司相关人士向《国际金融报》记者透露：“我们资金成本相对较高，现在获客成本普遍较高，按IRR（内部收益率）计算压控在24%以内几乎没有利润空间，目前多数产品还是高于24%，也在往24%以内的这个方向调整。”

套路贷帮凶？

高息费争议之外，消费金融公司对合作机构缺乏管控或配合合作机构，诱导消费者贷款、过度消费，也一直被诟病。据陈岱介绍，去年临近毕业的时候，在山西多特通信技术有限公司（下称“多特通信”）面试“网络优化”的工作，但要入职需先进行培训并签署培训协议。

“多特通信的员工当时说，培训需要交纳一万六千元多的培训费，培训完就可以上班，每月工资有4000多元，多的也有6000多元。现在没钱也没关系，你可以在海尔消费金融借款，很方便很快就放款，按你以后的工作收入，以后还贷款也没什么压力。” 陈岱表示，在多特通信员工的“鼓动”下申办了贷款。

据悉，多特通信成立于2013年1月，注册于2014年，注册资金1000万元，是一家以移动通信技术、工程建设、通信设计与咨询、通信应用软件开发为主营业务的高新技术企业。工商信息显示，多特通信经营范围包含“教育信息咨询”，但明确“不含升学培训、技能培训及学前教育”。

依据陈岱与多特通信签订的培训协议，岗前实训的费用为人民币16800元（包含场地费、测试软件、测试设备、测试卡、技术服务费等岗前实训期间成本）。其中有一条明确：“乙方实训合格后，入职到甲方（即多特通信）合作的通信企业工作或者甲方自己公司（三次工作机会），从事与实训项目相关的岗位。”

然而，在培训结束后，多特通信并没有按照协议约定让陈岱入职，而是让其通过QQ群等渠道自行寻找相关工作。陈岱的遭遇并非个例，在第三方投诉平台上，多位用户投诉海尔消费金融，称在面试时被告知需要进行岗前培训，或者被某些培训机构以学习技能兼职赚钱的借口诱导贷款。

对此，海尔消费金融方面对《国际金融报》记者回应称，公司在贷款办理过程中，明确要求消费者必须本人办理，需要消费者提供本人身份证、银行卡，通过公安实名认证与人脸识别验证，签订《非学生承诺函》等相关协议，并在贷款办理页面上，对贷款金额、利率、期限、贷款用途等关键要素做出醒目提醒，充分尊重消费者的知情权与选择权。不存在“诱导”或侵犯消费者“选择权”“知情权”的行为。

海尔消费金融方面表示，对涉嫌“诱导或虚构在校生在职身份”的机构，公司均已暂停合作，目前正在对商户启动反欺诈调查。“合作机构我们都会做尽调的，有严格的评分准入流程，同时会对合作机构做定期评估，对存在违规行为和重大风险的商户建立及时退出机制。接到用户反馈后，我们也非常重视，已经协助用户要求商户进行退款”。

因多项违规被罚

消费金融乱象频发，也引起监管部门的注意。今年1月25日，招联消费金融因存在营销宣传存在夸大、误导，收取平台服务费质价不符，产品定价管理不审慎，对合作商户风险管理不到位，未报告联合贷款表外风险敞口，催收行为不当，消费者权益保护审计工作不规范，以及消费投诉管理工作不到位的违法违规事实，被罚290万元。

对此，招联消费金融方面对《国际金融报》记者回应称，中国银保监会向公司下达了行政处罚，相关事项源于2020年10月银保监会发布的消保检查通报。公司高度重视监管意见，认真反思，在现场检查过程中即立查立改，制定整改计划和具体措施，并持续加强整改力度，建立消保工作长效机制。已按监管要求完成全部整改工作。

记者注意到，银保监会消费者权益保护局在2020年10月发布《关于招联消费金融公司侵害消费者合法权益的通报》（下称《通报》），指出招联消费金融公存在夸大及误导宣传、未向客户提供实质性服务而不当收取费用、对合作商管控不力、催收管理不到位等问题，侵害了消费者的知情权、自主选择权和公平交易权等权益。

《通报》指出，在相关宣传页面、营销话术中，招联消费金融未明确说明展示利率为日利率、月利率还是年利率，“超低利率”“0门槛申请”“全民都可借”“随借随还”“想还款可以提前还款”等宣传内容与实际情况不符。

不当收取费用方面，《通报》显示，2018年以来，招联消费金融与银行、信托公司、小额贷款公司开展联合贷款业务，向借款人收取贷款本金1.5%的平台服务费，2018年1月1日至2019年7月31日共收取相关费用7943.23万元，但未向联合贷客户提供有别于单独放贷客户的额外实质性服务。

对合作第三方商户的管控不到位，主要表现为三方面：一是准入审核不严格，未深入分析合作公司经营管理情况、财务状况、行业特点、产品和市场占有情况等；二是合作规模控制不严；三是对风险事件预警分级不审慎。

依据《通报》，招联消费金融催收管理不到位主要表现在两方面：一是存在不当催收行为；二是对委外催收机构考核不严，未严格执行委外催收机构品质考核制度，考核时存在未对催收公司不当行为扣分的情况。

(责编：王震、陈键)