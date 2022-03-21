◎ 记者 樊梦成 实习生 吴迪

特斯拉体验店。樊梦成 摄

新一轮的油价调整于3月17日公布，市场预计，届时油价可能呈现“七连涨”，92号汽油价格突破9元/升，95号汽油或将达到9.63元/升。

连续上涨的油价加剧了开车族出行的成本，“开不起车”“还是步行吧”的声音此起彼伏。

不少网友留言，要改换电动车，然而电动车也悄然开启了涨价模式。

马斯克指通胀压力大

近日，特斯拉首席执行官埃隆马斯克表示，特斯拉和SpaceX正面临巨大的通胀压力。

3月15日，《国际金融报》记者通过特斯拉中国官网发现，Model 3高性能版和Model Y长续航、高性能版涨价，价格上调1.8-2万元不等。Model 3高性能版的价格已调至36.79万元起，较3月10日的34.99万元上涨1.8万元；Model Y长续航、高性能版的价格目前分别为37.59万元和41.79万元，较3月10日的35.79万元和39.79万元分别上涨1.8万、2万元。

通胀压力，尤其是镍等原材料的通胀压力，可能使电动汽车公司新战略推迟推出。虽然包括特斯拉、Rivian、福特等在内的许多汽车制造商都已承诺潜在地使用镍基电池组。然而，伦敦金属交易所的镍价已飙升至每公吨 10万美元，导致交易冻结。

彼时，市场认为其调价离不开近期芯片与电池的原材料价格上涨，加之疫情问题，导致特斯拉造车成本有所上涨。

马斯克指出，目前受到通胀压力的并非只有特斯拉一家车企，这也意味着未来新能源汽车价格可能会有不同幅度的增长变化。

随后，比亚迪汽车在3月15日于社交媒体上发布了部分车型价格调整说明，表明受原材料价格持续大幅上涨的影响，比亚迪汽车将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为3000元-6000元不等，并说明这次价格的调整将于3月16日零时起生效，在此之前付订金签约的客户不受此次调价影响。

目前得到大部分新能源车企重视的电池有两种，分别是三元锂电池与磷酸铁锂电池。据了解，不同配置的特斯拉所用的电池不同。标准版特斯拉使用的是宁德时代的磷酸铁锂电池，而高配版特斯拉所用电池为LG提供的三元锂电池。这两种电池都受到了市场上原材料镍与钴涨价的影响，但是高配版特斯拉受影响更大。

比亚迪跟进

比亚迪的新能源汽车采用的也是这两种电池。

三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池，三元复合正极材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料。在3月8日，伦镍期货合约价格从5万美元/吨甚至飙涨至最高超10万美元/吨。即使8日晚间，LME作废了当天的交易，但在3月7日，伦镍也从近3万美元/吨飙涨至收盘时的5万美元/吨，单日涨幅超89%。而镍作为三元锂电池的重要原材料之一，在高镍化、去钴化趋势下，三元前驱体对镍的需求显著上升，其价格的上升将直接影响整个新能源汽车行业的生产成本。

不止是镍，在动力电池产业链上游的锂、钴等材料价格，目前仍处于疯涨状态。数据显示，3月4日，电池级碳酸锂涨5500元/吨，均价突破50万元/吨，氢氧化锂涨6000-7000元/吨，电解钴涨3200元/吨。相比年初，国内电池级碳酸锂价格的上涨幅度已经高达67%，从40万元/吨涨至50万元/吨仅用了20天。

Wind统计数据显示，截至2022年3月11日，国内SMM碳酸锂现货价格为50.2万元/吨，周环比上涨1.10%；无锡盘钴连三合约收盘价550.50元/公斤，周环比上涨2.81%；沪镍连三收盘价22.95万元/吨，周环比上涨0.89%。

国际方面，截至2022年3月11日，COMEX锂结算价68.25美元/千克，周环比上涨5.70%；LME钴结算价81795美元/吨，周环比上涨6.62%；LME 3个月镍期货收盘价为8万美元/吨，周环比上涨113.68%。

对于电池原材料后续的价格走势，锂方面，由于碳酸锂供给小幅回升，需求端维稳，市场预计碳酸锂价格继续保持强势。钴方面，受合金和磁材刚需采购增量，动力端需求保持较好状态，由原料短缺和供给量少带来的成本支撑仍然强劲，市场认为钴价或易涨难跌。至于镍方面，库存低位且持续下滑仍是镍价的有力支撑，三月以来LME镍价大幅波动，鉴于交易所政策端维稳，镍价进一步走高概率较小，基本面呈现供需偏紧或支撑镍价。

这使得未来新能源汽车价格可能会有不同程度的价格变化。

有数据统计了2022 年前2个月各主要汽车制造商平均交易成本的变动，结果显示特斯拉在今年1至2月平均交易价格涨幅最大，成本增加了4.1%。讴歌涨幅位居第二，达到3.4%。

受电池原材料价格波动以及疫情等因素，新能源汽车涨价已经成为近期的一大趋势。

据不完全统计，自2022年以来，已有超过15家车企宣布提高新能源汽车售价，涵盖10万元以下至30万元以上主流购车区间，涨幅在3000元至万元不等。

2022年1月1日，广汽埃安对旗下产品进行了售价调整。

2022款埃安 LX相较旧款涨价7000元，AIONS Plus70入门版本涨幅为5200元。

随后小鹏汽车、比亚迪汽车均宣布部分车型的售价调整，涨幅分别在4300-5900元与1000-7000元不等。比亚迪表示，此次价格上涨主要是受原材料价格大幅上涨以及新能源购车补贴退坡等因素影响。

因为零部件价格上涨导致涨价的还有威马汽车等。此前，威马汽车宣布部分车型的排产计划和车型售价将进行逐步调整，上涨幅度在3000元-4000元。

新能源汽车中，特斯拉的调价较为频繁，2021年以来其在中国市场涨价次数已经超过9次。

面对无法预计的原材料价格与新能源汽车市场，有业内人士表示，新能源汽车的涨价属于周期性行为，主要是受到部分原材料价格变动影响，后续也会随着原材料产业端供应环境的改变而恢复，无需过度紧张。

(责编：王震、陈键)