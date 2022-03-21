◎ 记者 樊梦成

近日，乘联会发布的2022年1月-2月份新能源汽车销售数据显示，前两个月国内狭义乘用车累计销量为332.4万辆，其中新能源乘用车零售销量达到61.9万辆，市场供应回暖，厂家也都在积极迎接农历新年后的“开门红”。

然而在新能源汽车销售数量增长的背后，交付延期、虚假宣传也成为车主们投诉的重灾区。

提车无望

作为一名新能源车准车主，马明（化名）正在遭受这样的困扰。他对《国际金融报》记者表示，去年11月，其在上海浦东弘仁锐豪汽车销售4S店定了一辆比亚迪55 KM旗舰型秦PLUS-DM-i，总价12.18万元。

按照销售给出的承诺，120天交付，这也意味者马明最晚将于今年3月底完成提车，距离约定时间还剩20天左右时，马明联系销售准备提车事项，却被告知目前没有现车，无法按照原定时间进行提车。具体提车时间也无法确定，可能“到5、6月也不一定”。

这次马明第一次被告知“无法提车”，且交付时间未知，彼时距离他交付订金已经过去4个月，他感觉“提车遥遥无期，焦急却也无助”。

马明气愤的点在于此前销售从未告知过可能存在延期交付的情况，临近约定提车时间才通知且无法给出具体的交付时间，这让他“难以接受”。

4S店销售人员告诉马明，如果不想等待可以选择退车，4S店可以返还其当初购车的订金以及20元手续费。

记者查询马明提供的购车合同发现，上面并未有具体交车时间等信息，仅显示“4S店在收到车辆总价款后，开始车辆准备与交付工作”。

马明告诉记者，当时还在4S店签了另外一份合同，具体的交车时间应该在另外一份合同单上。

记者据此联系到浦东弘仁锐豪4S店，相关人员表示对于马明车辆的交付情况并不了解，当记者询问是否还有类似延期交付情况时，其表示并不知情。

《国际金融报》记者随后致电比亚迪官方售后询问目前是否存在秦PLUS-DM-i延期交付的情况，比亚迪方面客服表示，会记录相关问题，并与门店做进一步的核实。

这并非比亚迪首次出现延期交付。早在去年，比亚迪官方就针对秦DM-i车型供货问题作出了官方声明，声明中提及“对新订单需要等待较长时间而表示歉意”。并且，其表示将进一步扩大产能，解决交付问题。

“等车是场修行”

在如今的新能源汽车市场中，绝大多数品牌的纯电动汽车均存在“一车难求”的现象，尤其新势力品牌现车极少，交付周期少则数周，多则4个月以上。

记者在车质网、黑猫投诉上发现，除比亚迪出现车辆延期交付外，小鹏汽车、特斯拉、零跑汽车均存在类似情况，新能源汽车延期交付似乎已成为行业通病，甚至有车主在社区晒图吐槽称，“等车是场修行”。

“签完购车合同后，等待已超3个月，至今没有交车，多次询问官方人员，都无法给出准确交付时间，总是一拖再拖。”多位购买小鹏汽车P5 460系列版本的消费者在网端发帖称，因电池供应问题，自己遇到了延迟交车的情况。

不少车主坦言，自己当初下订单就是看中了小鹏P5短期内交付的宣传，而如今到了交付日期自己并不能提到新车，还延期交付了。同时，小鹏汽车的购车协议中关于交付时间这一项均采用了“合理时间内”和“车到交付”等模糊字眼。

这让消费者感觉受到欺骗，他们质疑小鹏汽车存在虚假宣传行为。

一些车主对记者表示，4S店、直营店的销售人员在与消费者沟通中甚至会提到，目前老订单交付仍然困难，预计要等到5月以后，而如果用户选择“改配置”，由原来的460E或者460G车型改为460+车型，则最快可在3月底提车。

更令消费者心寒的是小鹏汽车面对遭到延期交付车主的冷处理方式，“加剧了糟糕的体验感，却也毫无办法”。

小鹏汽车将延期交付归咎于零部件的供给。其回应称，受疫情影响，主要零部件供给极度紧张，导致小鹏P5 460车型的生产存在极大的不确定性，这也造成了460车型订单无法在下定时的预计交付周期内交付。

“我们将一对一解决问题，协助有需求的客户完成改配或者退订手续。”小鹏汽车方面还表示，若车主想改配，公司会保留原订单的优惠政策；若退订，在退订过程中回收充电桩产生的费用也将由小鹏汽车这边来支付。

此外，小鹏方面还称会加紧各供应链之间的沟通，尽快缩短交付的时间。然而对于消费者关注的赔付问题，小鹏汽车则表示目前没有明确赔偿计划。

为何交车难

为何新能源车企普遍面临延期交付的难题？

有分析师认为原因主要在两方面，一是电池短缺成新能源汽车发展瓶颈，导致动力电池供应紧张，制造动力电池所需的镍、钴、锂等核心材料为稀缺资源，严重依赖进口。

原材料产量增加的幅度跟不上新能源汽车增长的幅度，造成国内动力电池供不应求。去年5月份，小鹏汽车董事长何小鹏就曾透露，由于磷酸铁锂电池产能紧缺，使小鹏汽车的生产面临不确定性。

二是“缺芯潮”持续扩大，由于疫情影响，全球范围内芯片代工厂生产节奏被打乱，许多芯片工厂由于疫情反复而被迫停产。据报道，2021年越南疫情严重期间，多家芯片工厂停工；而马来西亚经历全国封城，汽车和芯片工厂停产数月。

2022年2月14日，长城汽车旗下的欧拉品牌向终端客户发出停止接单的通知，黑猫、白猫两款车型自2月15日起停止接受新的订单。

9天后，欧拉CEO董玉东在欧拉APP上发布公告道出事件原委。董玉东坦言，由于缺芯少电以及其他原材料的价格大幅上涨，致使黑猫单台亏损超万元，间接导致了黑猫车型停止接单。同时，未交付终端客户的黑猫、白猫订单超过2万台，按照预计的生产进度计算，最长的交付日期要等到2022年下半年。

乘联会的数据显示，今年2月新能源车厂商批发渗透率从2021年2月的9.6%提升至21.8%，批发总销量达到31.7万辆，同比增长189.1%。其中纯电动汽车批发销量为24.5万辆，同比增长161.7%；插混汽车销量为7.2万辆，同比增长350.9%。

基于此，乘联会判断2022年我国可以达到550万辆新能源乘用车的规模，加之由于国际局势动荡导致的原油价格飙升，预计新能源汽车将逐渐成为用户的购车首选。

然而，除了前端的销售，如何将后续的交付按时按量完成也是新能源车企需要重点思考的问题。

(责编：王震、陈键)