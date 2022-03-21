国家开发银行：今年将发放4000亿元贷款支持全面推进乡村振兴
国家开发银行3月17日在京召开2022年服务乡村振兴工作（视频）会议，总结2021年开发性金融服务乡村振兴工作成效，部署2022年重点任务。国家开发银行党委书记、董事长赵欢，国家乡村振兴局党组成员、副局长夏更生出席会议并讲话，开发银行党委副书记、行长欧阳卫民出席会议，党委委员、副行长周清玉主持会议。
赵欢表示，2021年是“十四五”开局之年，也是全面推进乡村振兴的开局之年。开发银行扎实做好乡村振兴金融服务，建设政策体制，创新服务方式，精准支持粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村基础设施建设、公共服务提升等重点领域发展，实现“十四五”开发性金融服务乡村振兴工作良好开局。
赵欢强调，2022年，开发银行全年发放贷款不低于4000亿元支持全面推进乡村振兴。一是支持保障粮食安全和重要农产品稳定供给，加大对春耕备耕、种业振兴、高标准农田建设、乡村产业发展等重点领域支持力度，助力农业高质量发展。二是聚焦国家乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁后续扶持、东西部协作、定点帮扶和对口支援等重点难点，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果。三是推进乡村建设行动，继续开展县（区）域垃圾、污水处理“百县千亿”专项金融服务，着力提升农村水、电、路、气等基础设施和医疗、教育、养老等公共服务水平。四是扎实推进开发性金融服务乡村振兴示范区建设，积极支持浙江建设共同富裕示范区，探索多渠道服务乡村振兴的经验做法。五是坚持精准化、市场化、合规化，聚焦主责主业，做好风险防控，探索市场化融资模式，确保好事办好。
夏更生表示，开发银行作为党领导下的开发性金融机构，深入贯彻党中央关于全面推进乡村振兴的决策部署，加强组织领导，完善政策制度，创新金融产品，发挥中长期投融资优势，在“十四五”开局之年开展了有益探索，发挥了积极作用。希望开发银行进一步深化与国家乡村振兴局的沟通合作，持续强化乡村振兴金融服务，在巩固拓展脱贫攻坚成果上持续发力，在金融支持乡村建设上积极作为，在金融服务乡村振兴示范创建上树立标杆，为服务乡村振兴作出新贡献。
周清玉在主持会议时指出，“三农”工作是全党工作的重中之重，全行要深刻认识乡村振兴的重要意义，以高度的责任感和使命感，把乡村振兴各项工作落到实处，为全面推进乡村振兴作出开发性金融贡献。
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