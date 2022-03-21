原标题：20年安全支付有温度 银联智能风控守护百姓“钱袋子”

支付是民生大事，关系到每个人的日常生活。手机一扫，卡片一刷，每一分钱的支出，都有银联风控的安全守护。2021年银联网络欺诈率为0.32BP（百万分之三十二），持续处在全球低位水平。

“低于30毫秒”，这是银联一体化智能风控系统的实时风险评分响应时间。每一笔欺诈资金被精准拦截的背后，得益于响应时间毫秒级的缩小；每一笔精准清算的背后，得益于银联风控系统不断迭代进化构建起的安全防线。作为银联卡转接清算机构，中国银联始终确保银联网络安全稳定运行。

20年来，银联风控从零起步，从行业风险防控标准和规则的制定，风险分析处置系统的搭建完善，到构建实时风控能力，产业联防联控，再到新时期推进风控数字化转型，服务产业协作发展，如今，银联已基于大数据技术打造了“三重四层两翼”数字化风控体系，为支付市场安全稳定运行保驾护航，守护用户资金安全底线。

由“可控”到“智控” 银联风控系统升级跃迁

2002年成立伊始，银联就着力建设以事后分析处置为主的第一代风险管理系统，该系统有效履行了卡组织基础职责，为中国银行界广泛称道、普遍受益，也为银联卡联网通用历史使命的达成提供了有效保障。伴随着银联网络的延伸和移动互联网支付的发展，银联迭代建设了具备实时拦截、准实时预警的二代风险管理系统，实现了从事后分析向事中拦截的跨越发展，满足了传统业务与创新业务相融合、境内风险管理与境外风险管理相结合的市场要求。

近年来，顺应风险形势新变化和产业数字化转型趋势，银联致力于建设一体化智能风控系统，迭代升级欺诈交易防控、涉赌交易分析、计量评分、反洗钱侦测、营销风险管控、境外风险管理等风险子系统，实时决策响应时间低于50毫秒，实时风险评分响应时间低于30毫秒，处于行业领先地位。银联还不断强化前沿科技应用，综合应用专家规则、机器学习、知识图谱等技术，推进风险态势感知预警，联合银行机构开展联邦学习合作应用等，共研发完成数千个风控模型，有效提升事前预警、事中拦截、事后分析的全方位风险防控能力。

银联风控系统发展的20年，正是国家依靠科技推动高质量发展、构建新发展格局、践行新发展理念的时代机遇期，银联人牢牢把握时间窗口，全方位推进风控数字化转型，在以安全稳定运营为生命线的金融业中勇当开拓者和先行者。

由“标准”到“联防联控” 银联风控体系实现立体布局

“夯基垒台、立柱架梁”，中国银联会同产业各方构建完善风险制度体系，科学规划行业风控顶层设计。经过20年的发展建设，建立起包括规则、标准、指引三个层级的银联网络风险制度体系，覆盖业务发展、合规管控、金融消保、反洗钱等各个方面，通过明确银行卡产业各方的风险管理要求和风险责任，推动产业链各方有效构建风险防控能力，为银行卡产业高质量发展筑牢基础。

20年来，中国银联着力构建行业风控合作平台机制，打造了以风管委、银安委、安全联盟为基础，以高层研讨会、同业联席会为补充的多层次、广覆盖的工作体系，有效推进产业风控合作。积极开展成员机构风险培训，涵盖基础培训、进阶培训、高级研修、高层论坛等，历年累计培训千余场次、达十余万人次，为产业和机构储备了大量人才。加强跨境跨网络合作，优化跨境跨网络案件应急处置机制，与相关机构和组织等开展风险防控合作，不断提升风险联防联控实效。

同时，银联下力气构建全流程的业务风险服务支持，开展事前感知与预防、事中监测与决策、事后分析与排查，汇聚成员机构、行业协会等各方合力，共同开展风险事件监测、协查、处置和报告，有效防范了各类风险传导蔓延。还深化补偿和赔付安排，缩短补偿和赔付时间，打通支付安全保障的“最后一公里”。此外，银联主动响应市场需求，打造“银联风控赋能”主品牌和“金木水火土”五大产品系列，覆盖交易监控、账户管理、合规提示、验证服务和辅助决策等风控产品，全面嵌入银行业务流程，为银行卡全生命周期风险防控提供服务，成为联结银行卡产业的数字化纽带。

由“线”到“网”全面铺设 警银协作切实践行“支付为民”

近年来，银联自行组织并参加人民银行、公安部、网信办等监管部门组织的各类金融知识普及、反诈拒赌等宣传活动，通过各类人民群众喜闻乐见的方式提升消费者的风险防范能力，连续15年开展支付安全大调查，年均传播覆盖数亿人次，构筑了一张风险防范的安全“网”。

“杀猪盘是什么？”“网络刷单的风险有哪些？”“如何避免掉入论文诈骗？”近期，一场寓教于乐、以“反诈拒赌，安全支付”为主题的宣传活动在复旦大学举行。同期在全国高校范围内，云闪付APP线上知识竞赛活动如火如荼展开，各类反诈拒赌短视频与动漫图文作品，受到在线围观。同时，中国银联积极推动警银协作，持续配合开展打击支付犯罪专项活动，上线警银协作系统。与公安部成立打击预防金融犯罪联合实验室等，开展风险技术、犯罪案例研究。多年来，积极配合公安机关协查各类案件。在新冠疫情防控期间，协助公安机关开展涉疫人员排查，快速协查假冒预约疫苗诈骗等涉案交易，向社会推送疫情诈骗套路安全提示，切实为防控疫情贡献力量。此外，银联切实开展金融消保工作，不断健全消保制度和机制，规范信息披露、查询和营销宣传，及时妥善处理消费者投诉及举报，切实维护金融消费者合法权益。

20年来，中国银联多管齐下，携手产业各方搭建了立体式金融安全网，与社会各界一道打造风清气正的安全支付环境。银联未来将继续秉承“支付为民”的初心，拥抱科技发展变革，推进风控数字化转型和产业联防协作，守护消费者支付安全。

(责编：曹淼、李源)