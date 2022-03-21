人民网北京3月21日电 （记者栗翘楚）近期，汽车行业的两个消息，让许多打算买车的用户犯了难，一是国内多地95号汽油价格迈入“9元时代”，另一个则是多家新能源车企宣布涨价。

据不完全统计，2022年以来，已有超20家新能源汽车企业宣布涨价，包括特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、哪吒汽车等，涨价幅度在5000元-2万元不等。

对于涨价原因，各车企在声明中都将理由指向“上游原材料价格持续上涨”。

原材料价格涨到什么程度？

据Wind数据显示，部分锂电池报价持续上涨。截至3月18日，电池级碳酸锂报价50.3万元/吨，同比上涨491.76%；氢氧化锂报价48.9万元/吨，同比上涨630.6%；电解钴报价56.8万元/吨，同比上涨52.21%。

业内人士表示，动力电池在新能源汽车的成本结构中占比约40%左右，是决定汽车性能和综合成本的核心因素。

国泰君安证券预计，随着原材料价格持续攀升，导致动力电池成本涨幅已经超过电池企业的承压范围，成本压力巨大，而部分原材料紧缺的局面预计2022年内难以明显缓解，短期内电池企业还将继续承压。

原材料价格上涨还将维持多久？

乘联会秘书长崔东树指出，新能源汽车原材料涨价属于周期性行为，目前车价普遍上调也是对原材料价格上涨的体现。随着原材料产业端供应环境恢复，一定程度上也将缓解价格上涨的不利因素。

国盛证券分析认为，当前碳酸锂价格增幅已相对放缓。随着4至5月锂盐厂商复产复工、新增产能逐渐释放、库存量消化，碳酸锂供应紧缺局面或有所缓解，价格或有望反转。

值得注意的是，上游原材料上涨对新能源车企的不利影响也引起了工信部的注意。

3月16日至17日，工信部原材料工业司、工信部装备工业一司会同发展改革委价格司、市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局共同召开锂行业运行和动力电池上游材料涨价问题座谈会。

会议听取了重点企业生产、扩产和销售情况，分析了当前资源开发和扩大生产供给方面面临的瓶颈问题，针对近期出现的锂资源及锂盐产品价格大幅上涨问题，围绕锂盐产品市场价格形成机制、生产消费情况、动力电池产业受影响情况、保供稳价政策措施等进行了充分交流。

会议要求，产业链上下游企业要加强供需对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归，加大力度保障市场供应，更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

在原材料上涨等不确定性压力下，新能源汽车企业是控制电池产量，压低锂价？还是克服困难，迎难而上抢抓机遇？近日，乘联会在《2月份全国乘用车市场分析》（以下简称报告）中已经给出了答案。

该报告中表示：“要看到锂矿等资源的周期性价格波动不可怕，困难是共性的，决心是我们独有的。今年政府工作报告特别强调新能源汽车发展的重大意义。国家在鼓励新能源车消费有全套政策组合拳的稳定支持，尤其是购置补贴政策、购置税费政策、购置指标政策、使用路权政策，这是一系列政策的组合，对拉动产业发展的意义重大。”

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