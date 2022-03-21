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工信部：加强核酸检测和抗原检测试剂、疫苗等医疗物资供应保障

2022年03月21日17:13 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，3月21日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开党组会议，研究进一步做好疫情防控支撑保障工作。

会议强调，全系统要进一步提高政治站位，强化底线思维，把风险估计得再充分一些，把措施准备得再周全一些，做到严之又严、细之又细、实之又实。要持续完善重点医疗物资保供体系，加强核酸检测和抗原检测试剂、疫苗、重点药物、医疗装备等医疗物资生产调度和供应保障，强化供需精准对接，确保及时足量供应。继续全力支援香港抗疫，保障医疗物资需求。

同时，充分发挥通信大数据平台支撑服务作用，加强运维巡查，科学调度算力资源，确保平台平稳运行，提高区域协查效能。坚持不懈强化部机关及部系统防疫工作，压紧压实各级主体责任，严格落实关联排查处置、数据动态监测、环境卫生消杀等防控措施。部属高校要严格执行属地防控政策，坚决守好校园阵地，保障师生生命健康安全。

会议要求，全系统要坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，在抓好防控工作的同时，深入落实促进工业经济增长和支持中小企业发展的系列政策措施，最大限度减少疫情对工业经济平稳运行的影响。统筹做好畅通产业链供应链、提振有效投资、扩大消费需求等工作，及时帮助企业协调解决生产经营中的困难问题，切实保障重点产业链稳定运行。加强工业经济运行监测调度，跟踪研究新情况新问题，防范化解风险隐患，不断巩固工业经济稳定恢复态势，确保工业和信息化领域各项任务扎实推进

(责编：申佳平、吕骞)

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