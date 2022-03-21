图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京3月21日电 （申佳平）近日，国家发展改革委同意《西安都市圈发展规划》（以下简称《规划》），要求加快西安—咸阳一体化发展，积极推动基础设施互联互通。

国家发展改革委强调，《规划》实施要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，发挥西安辐射带动周边城镇联动发展作用，加快西安-咸阳一体化发展，积极推动基础设施互联互通、产业分工协同协作、公共服务共建共享、生态环境共保共治，建立健全同城化协调发展机制和成本共担利益共享机制，积极培育现代化都市圈，提升对关中平原城市群的支撑能力，更好助推新时代推进西部大开发形成新格局，更好服务黄河流域生态保护和高质量发展，更好融入共建“一带一路”。

国家发展改革委指出，陕西省应统筹做好规划实施指导工作，健全都市圈发展协调推进机制，推动解决规划实施中的突出问题，适时开展规划实施情况评估，及时总结经验做法。

(责编：申佳平、吕骞)