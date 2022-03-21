人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委部署投放100万吨国家钾肥储备 切实保障春耕需要

2022年03月21日18:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月21日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委、财政部联合印发通知，部署中化集团、中国农业生产资料集团、中国化工建设有限公司近期投放100万吨国家钾肥储备，同时积极组织进口钾肥及时投放国内市场，切实保障今年春耕期间农业生产需要。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门和单位，根据国内外化肥市场形势，积极采取增加国内生产、扩大进口、投放储备、加强市场监管等一系列措施，促进国内钾肥保供稳价。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委部署投放100万吨国家钾肥储备 切实保障春耕需要
　　人民网北京3月21日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委、财政部联合印发通知，部署中化集团、中国农业生产资料集团、中国化工建设有限公司近期投放100万吨国家钾肥储备，同时积极组织进口钾肥及时投放国内市场，切实保障今年春耕期间农业生产需要。 国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门和单位，根据国内外化肥市场形势，积极采取增加国内生产、扩大进口、投放储备、加强市场监管等一系列措施，促进国内钾肥保供稳价。…
国家发改委：加快西安-咸阳一体化发展 积极推动基础设施互联互通
　　图片来源：国家发展改革委官网 人民网北京3月21日电 （申佳平）近日，国家发展改革委同意《西安都市圈发展规划》（以下简称《规划》），要求加快西安—咸阳一体化发展，积极推动基础设施互联互通。 国家发展改革委强调，《规划》实施要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，发挥西安辐射带动周边城镇联动发展作用，加快西安-咸阳一体化发展，积极推动基础设施互联互通、产业分工协同协作、公共服务共建共享、生态环境共保共治，建立健全同城化协调发展机制和成本共担利益共享机制，积极培育现代化都市圈，提升对关中平原城市群的支撑能力，更好助推新时代推进西部大开发形成新格局，更好服务黄河流域生态保护和高质量发展，更好融入共建“一带一路”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部