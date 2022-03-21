国家发改委部署投放100万吨国家钾肥储备 切实保障春耕需要
2022年03月21日18:13 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委、财政部联合印发通知，部署中化集团、中国农业生产资料集团、中国化工建设有限公司近期投放100万吨国家钾肥储备，同时积极组织进口钾肥及时投放国内市场，切实保障今年春耕期间农业生产需要。
国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门和单位，根据国内外化肥市场形势，积极采取增加国内生产、扩大进口、投放储备、加强市场监管等一系列措施，促进国内钾肥保供稳价。
(责编：申佳平、吕骞)
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