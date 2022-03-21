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市场监管总局就加强保健食品标志“蓝帽”管理公开征求意见

2022年03月21日18:49 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，21日，市场监管总局发布了《市场监管总局关于加强保健食品标志管理的公告（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），向社会公开征求意见。

征求意见稿要求，保健食品标志为依法经注册或备案的保健食品的专有标志，保健食品最小销售包装应当标注保健食品标志。

同时，征求意见稿还要求，保健食品标志应当为国家市场监督管理总局规定的图案，按照等比例标注在主要展示版面的左上方，清晰易识别。

征求意见稿还对保健食品标志即“蓝帽”的规制进行了申明。保健食品生产经营者可以在生产经营场所、专区专柜等位置使用保健食品标志。保健食品标志可根据实际需要按样式等比例变化，但不得变形、变色。非保健食品不得冒用、盗用保健食品标志。

据悉，意见反馈截止日期为2022年4月21日。

(责编：王仁宏、吕骞)

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