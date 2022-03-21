新华社北京3月21日电（记者刘慧）21日召开的国务院常务会议，部署综合施策稳定市场预期，保持资本市场平稳健康发展。

会议指出，要高度重视国际形势变化对我国资本市场的影响。坚持发展是第一要务，着力办好自己的事，坚持稳字当头、稳中求进，深化改革开放，保持经济运行在合理区间，科学有效施策，维护资本市场稳定、保持平稳健康发展。

货币政策与实体经济发展、金融市场运行紧密相关，受到各方关注。会议要求，加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，坚持不搞“大水漫灌”，同时及时运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持信贷和社会融资适度增长。

望华资本创始人戚克栴认为，运用货币政策工具保证社会融资规模有适度增长对于支持实体经济、稳定市场预期有着十分重要的意义。

会议要求，保持政策稳定性，近年来稳定经济运行、激发市场活力的政策要尽可能延续实施，同时开展政策取向一致性评估，防止和纠正出台不利于市场预期的政策。按照市场化法治化国际化原则，稳妥处理好资本市场运行中的问题，为各类市场主体营造稳定、透明、可预期的发展环境。

“本次会议对如何稳定资本市场预期进行了具体部署。稳妥处理资本市场运行中的问题，不仅有利于提振市场信心，也有助于金融市场与实体经济的良性循环。”厦门大学王亚南经济研究院和经济学院教授韩乾说。

不同部门间的政策协同也是各方关注的热点。会议要求，加强部门协同，密切跟踪国内外经济金融形势，未雨绸缪应对新挑战，采取有针对性措施稳定市场预期、提振市场信心。

韩乾说，加强部门间协调有利于政策形成合力，提高经济金融领域政策的系统性、协调性。

此外，会议还要求，继续做好稳外贸稳外资工作，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，保持国际收支基本平衡。

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