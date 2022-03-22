本报记者 董洪亮 王锦涛

日前，来自甘肃的1500万千瓦时绿电，送达浙江。

“这是甘肃首笔跨省跨区绿电交易。”甘肃电力交易公司执行董事何希庆介绍，在北京电力交易中心“e交易”平台完成交易后，甘肃绿电通过宁绍特高压直达浙江。

风、光资源丰富的甘肃，风电、太阳能发电技术可开发量分别达5.6亿千瓦和95亿千瓦。截至目前，甘肃新能源装机容量占全网总装机容量近一半，新能源装机发电利用率由2016年的60.2%，提升至目前的96.83%。2021年新能源发电量突破400亿千瓦时，减排二氧化碳约4000万吨。

陇电东送

年外送电量将超千亿千瓦时

张掖市区往北60多公里，祁连山下，一座座风力发电机正迎风转动，这里是国家能源集团龙源甘肃公司平山湖风电场。“风机全都配备风向传感器，自动‘追风’。”平山湖风电场场长张广太说，“一小时可发电1500千瓦时。”

金昌市的戈壁滩上，蓝色光伏发电板整齐排列，装载跟踪系统的光伏板可跟着太阳变换角度，保证阳光直射光伏板，发电量提升20%到30%。

“清洁能源产业发展迅速，开发规模大，通过建设特高压输电线路外送通道，可以将富余电量送到中东部地区。”国网甘肃省电力公司党委书记、董事长叶军介绍。

2017年6月，甘肃建成投运全国首条以输送新能源电力为主的外送通道——±800千伏祁韶特高压直流输电工程。在该工程的送端站祁连换流站，来自河西走廊的绿电升压至800千伏，直送湖南。国网甘肃超高压公司副总经理、祁连换流站站长李宁瑞说，截至目前，祁连换流站已累计向华中地区输送电量948亿千瓦时，约占甘肃电网外送电量的50%。

“2022年，我们将全面落实国家电网公司‘双碳’行动方案，全力推动以特高压输电线路为载体的新能源供给消纳体系建设。”叶军说，在政企联合推动下，目前陇电入鲁特高压直流输电工程进入核准前期阶段。另外，甘肃已分别和浙江、上海签订电力合作协议，陇电入沪、陇电入浙特高压工程也在积极推动，“预计到‘十四五’末，陇电年外送规模将突破千亿千瓦时。”

协同调度

最大化提升清洁能源消纳水平

在国网甘肃省电力公司调度中心，各类发电数据在显示屏上实时滚动。“有了新能源发电集群控制系统，各电厂发电多少、出力大小，都可通过智能化控制。”国网甘肃省电力公司调度中心副主任杨春祥说。

智能化控制，离不开对风、光功率的预报。“新能源功率预测，是保障电力系统安全稳定运行和促进新能源高效消纳的重要技术手段。”国网甘肃电科院可靠性管理专业首席专家郑伟说，根据预测结果，进行全网电力平衡、优化机组启停计划，为新能源发电预留消纳空间，提升消纳水平。

44座实时测风塔、18座自动气象测光站、10座雾霾沙尘监测仪……近年来，甘肃建成全球规模最大的风光联合资源监测网络，“河西地区所有风电厂、光伏电站的资源数据，均可实时监测。”郑伟说，为提升风光功率预测精度，还开展光伏分钟级超短期预测等技术攻关，“2021年初测算全年新能源发电量432亿千瓦时，实际完成438亿千瓦时，准确率近99%。”

与此同时，为新能源开发配套的抽水蓄能、化学储能、火电配套等调峰电源也正在建设中。“玉门昌马抽水蓄能电站列入了国家抽水蓄能中长期规划，世界单体容量最大的电化学储能电站，已在甘肃建成投产。”杨春祥介绍，“通过储能与新能源电厂组合成虚拟电厂，参与调峰，可进一步提升电网系统调峰能力，让新能源更加稳定可靠。”

产业配套

让风、光资源更风光

武威一座新能源装备制造产业园内，一套自主研发、长达80余米的风机叶片，正装车运往200多公里外的张掖。

“这套叶片，发电功率从最初的2兆瓦，提升到了6兆瓦。”甘肃重通成飞新材料有限公司综合管理部部长韩旭东说，对发电企业而言，这意味着发电量提高，成本降低。“目前武威生产的风机叶片已销往多个省份，2021年完成订单1200套，产值7.5亿元。”

企业受益，群众增收。“风机叶片属于劳动密集型产业，一套叶片，需要200多人密切协作才能做成。”韩旭东说，他们带动附近村镇900多人就业，培训3个月，就能上手操作，平均每人每月工资4500元。

武威市凉州区丰乐镇寨子村村民李玉梅，2015年进入公司务工，从事叶片生产的第一道工序。“活不重，培训之后就能上手。现在每月到手5000多元，只要技术好，工资还能更高。”

“村里去年光伏发电收入10多万元。”金昌市永昌县六坝镇红光新村村委会副主任王守旭说，这些收入，一部分用作村级公益事业建设及维护，一部分用于支付公益性岗位工资。永昌县去年8月被列为甘肃省分布式光伏整县推进试点县，计划装机容量达27万千瓦，受益农户每年预计增收1000元。

甘肃省委主要负责同志表示，将把壮大清洁能源产业作为工作重点，加快建设河西走廊清洁能源基地，使新能源产业逐步成为经济发展的重要牵引和支柱。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 01 版）

(责编：杨光宇、袁勃)