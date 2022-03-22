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截至2月末

我国外汇储备余额32138亿美元

2022年03月22日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月21日电  （记者葛孟超）记者从国家外汇管理局获悉：2月，银行结汇1601亿美元，售汇1559亿美元，结售汇顺差42亿美元；在银行涉外收付款方面，银行代客涉外收入4126亿美元，对外付款4191亿美元，涉外收付款逆差65亿美元。

　　我国外汇市场运行总体平稳。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇市场供求基本平衡。截至2月末，外汇储备余额为32138亿美元，与1月末相比保持基本稳定。

　　贸易投资等实体经济相关跨境资金延续净流入。2月，货物贸易跨境收支顺差257亿美元，同比增长41%；直接投资跨境收支顺差88亿美元，其中外商来华直接投资资本金净流入保持较高规模，同比稳步增长。

　　王春英表示，当前，外部环境依然复杂严峻，疫情和通胀高企加大各国货币政策调整难度，高估值增加国际金融市场脆弱性。我国坚持稳中求进工作总基调，国民经济持续稳定恢复，基本面因素将继续成为国际收支基本平衡、外汇市场总体稳定的坚实基础。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月22日 02 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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