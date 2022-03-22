本报记者 王欣悦

【绝活看点】

张杰，专注单轨道岔的检修维护和技术创新工作18年，牵头编制了国内较早关于单轨道岔的维护手册等技术书籍资料，先后主持单轨道岔技改创新项目近30项，节约成本超2000万元，获7项实用新型专利。

嗒、嗒、嗒……深夜1点，重庆轨道交通三号线道岔梁上，机械养护作业的声音此起彼伏。

单轨道岔，是引导轨道交通列车由一条线路转向另一条线路的设备。列车只需要通过道岔换道，就能行驶到另外一条轨道上，实现车头变车尾，车尾变车头。

2005年，重庆建成国内首条跨座式单轨交通线路。2004年进入重庆轨道集团线路设施部的张杰（见图，资料照片），成为国内首批道岔工。如今主要负责单轨道岔的检修维护和技术创新工作。

随着最后一班列车进入车场，张杰和他的工友们开始了紧锣密鼓的单轨道岔检修工作。

道岔检修工作只能在运营结束、轨行区断电以后才能进行。这意味着每项作业时间必须精确到几点几分。

验电接地，切断道岔驱动电源，拆卸防尘罩......每完成一项作业项目，张杰就在工单对应位置打上标记。“因为我们的维修时间通常是在凌晨1点到4点，只有3个小时。”

因为道岔是“无替换设备”，出现任何问题都会直接导致列车停运，影响整段线路运营。因此，道岔工每日都要对道岔进行“体检”，保障运营安全。

一个20斤重的工具包、一本笔记本和一支笔，这就是张杰的工作装备。日常维修时，张杰都会记录下工作中遇到的技术难题，并写下自己的总结。这些年下来，张杰和他的团队已经记录了大量的资料数据，为道岔的国产化提升，提供了详实依据。

自2004年参加工作至今18年，他对道岔的上千个标准数据了如指掌。一线维修人员往往对新设备不了解，张杰根据标准与自己多年的经验，牵头编制了国内较早关于单轨道岔的维护手册等技术书籍资料。

在张杰看来，有些变化适合用耳听。只见他用随身携带的点检锤，敲打了一下轨道梁之间的接缝板，听见一声清脆的回响。“声音清脆就表示轨道梁间结合紧密，如果回声低沉，这可能说明轨道梁之间的螺丝有了空隙或者松动，就需要检查确认问题所在。”

“听”完是“看”。只见张杰打开探照灯，保持着半蹲的姿势，屏住呼吸，以便找到最佳状态。仅靠目测，便得出结论，“两个接缝板之间的高差没有超过2毫米，符合标准。”同行工友用游标卡尺一番测量后，果然没问题！

赶在早上4点前，张杰和工友们在首班列车出站前处理完毕所有事项。当城市在薄雾中露出微光，张杰和工友们才离开工作现场。

2012年，以张杰本人名字命名的张杰技能大师工作室成立，透过工作室的窗户，能看到不时穿梭而过的轨道交通3号线列车。

每组单轨道岔造价高达500万元—1500万元。如何延长单轨道岔的使用寿命，成为张杰近年来关注的重点问题。2012年，通过观察、测试，张杰团队发现道岔推杆故障是由于刹车垫片磨损而导致的。通过反复测量尺寸、调试位置，张杰团队设计的新垫片延长了单轨道岔的使用寿命，节约了大量资金。

轨道列车在运行时，道岔运行状态、故障时间、点位等参数指标暗藏的隐患，工作人员用肉眼难以发现。2021年，通过成百上千次试验调整，张杰和工作室团队成功研发出单轨道岔过程控制监控装置。

10年时间，张杰带领团队鼓足干劲学技术，“以前没有厂家资料，没有解决规程，我们常常聚在一起，对一些锁定装置进行改造，每个设备都要进行大量的试验。”

如今，张杰技能大师工作室每年实施3—5个项目，包括研发、技改以及设备出现临时突发情况的调试和改造。截至目前，工作室已完成科技创新和设备改造升级近30项，拥有国家新型实用专利7项，获得国家级、市级荣誉10余项。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 06 版）

(责编：杨光宇、袁勃)