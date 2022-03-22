人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

文圣常：执着叩开海浪研究的大门（讲述·弘扬科学家精神）

本报记者  李  蕊
2022年03月22日06:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　文圣常在船上眺望大海。
　　资料照片

　　文圣常（左二）在出海作业现场指导学生。
　　资料照片

　　人物名片

　　文圣常（1921—2022）：中国科学院院士，中国海洋大学教授，著名物理海洋学家、教育家，我国海浪研究和物理海洋学的开拓者之一。文圣常在海浪频谱、海浪方向谱、海浪预报方法研究和海浪数值模式研究等领域成果丰硕。他提出了“普遍风浪谱及其应用”论断。他提出的海浪计算方法被列入原交通部《港口工程技术规范》，为推动我国物理海洋科学事业发展作出卓越贡献。

　　

　　在中国海洋大学鱼山校区，师生们经常看见一位老者，满头银发，背略弯曲，身形瘦小，穿着灰色旧夹克，步履蹒跚地走在去往办公楼的路上。暮来朝去，风雨无阻……

　　他就是文圣常。在中国海洋大学，这位风雨无阻的老学者，用实际行动激励着师生们在科研路上搏浪弄潮、砥砺前行。

　　“海浪能量一定很大，能否把它转化成一种能源”

　　文圣常小时候没见过大海，但他对大海充满无限向往。

　　1944年7月，从武汉大学机械工程学系毕业的文圣常，来到成都一家飞机修理厂当试用技术员。在一次出国交流学习时，文圣常第一次见到了大海。

　　“在大海上，伸展到天际的蓝色海水和逐波戏水的海鸥，带给人无限遐想。”文圣常曾回忆，虽然自己晕船，但仍守在甲板上，期待着第一眼见到大海的时刻。

　　视野越来越开阔，水的颜色也逐渐变蓝。“进入大海，海浪可以把船摇来摇去。我想，海浪能量一定很大，能否把它转化成一种能源？”文圣常瞬间被大海的壮阔所吸引，脑海中萌生出一个大胆的想法，“去探索海浪能量利用问题！”

　　交流学习期间，文圣常翻阅了大量资料。他发现，如何有效开发利用海浪能量的相关研究并不多。他在脑海中开始构思海洋能量利用的蓝图——设计出一种利用海浪能量的装置，叩开海浪研究的大门。

　　1947年，文圣常回国后到重庆任教。文圣常利用业余时间，设计了波浪发电装置，利用海浪获得电力输出，带动航标灯发亮闪烁。于是，在此基础上，文圣常开始探索更多波浪能量利用方法。

　　文圣常的宿舍就在嘉陵江畔。他发现，当船经过时，便会激起不小的浪花。于是，他把波浪发电装置放在嘉陵江试验。“每次去江边，那套奇形怪状的装置模型总是惹人注目。有人猜它是玩具，有人猜它是滑翔机。”文圣常说。

　　但嘉陵江不比大海，浪花能量小，迟迟未达到预想效果。于是，文圣常申请到海边继续试验。1950年底，他揣着一封推荐信搭船东下，奔赴上海。

　　“心中有了目标，就一定要为之付出努力”

　　之后的几年里，他辗转多地，无论到何处，都带着波浪发电装置，抓紧一切去海边的机会做试验。

　　装置外形特殊，上下车时，文圣常都手提着它。“车站的工作人员一看到我提着个奇怪的装置，就把我叫出队伍、接受检查。直到看过证件，解释清楚了，才放行。”文圣常回忆。

　　几经周折，1953年，文圣常进入山东大学刚成立一年的海洋学系任教。1958年，山东大学主体迁往济南，以留在青岛的海洋系、水产系等为基础，后成立山东海洋学院，即中国海洋大学前身。从机械工程转向海洋科学后，文圣常感觉知识储备非常不足，于是，他给自己制定了严格的“补习计划”。“心中有了目标，就一定要为之付出努力。”文圣常说。

　　1953年，文圣常发表论文《利用海洋动力的一个建议》，成为我国学者较早探讨海浪能量利用的研究文章。随后，他开始组建团队，向海浪理论研究领域进军。

　　20世纪50年代中期，国际上存在两种比较流行的海浪研究方法——“能量平衡法”和“谱法”，但两种方法皆有不足。研究者都是以半经验的方式来计算涌浪的波高和周期，主观推测和假设成分较多，理论也是建立在海浪充分成长的特殊状态下，不足以全面有效反映海浪的特征。“是否可以打破常规，将两种方法结合？”文圣常推导出一种“普遍风浪谱”，与传统方法相比，可以描述波浪成长过程中更一般、更普遍的谱型，给出一种新的涌浪波高和周期计算方法，在海洋学研究领域产生了重要影响。

　　随着研究愈加深入，文圣常琢磨起新问题：如何将海浪研究成果转化为现实生产力，让自己的研究服务于经济社会发展？

　　20世纪70年代，为适应我国沿海城市改革开放的需要，国家相关部门启动《港口工程技术规范》编写工作。文圣常担起重任，率队攻关，主持研究的海浪计算方法被列入《规范》。

　　从普遍风浪谱、涌浪谱的问世，到适合中国海域特点的海浪计算及预报方法的创新，再到新型混合型海浪数值模式的提出……几十余载，反复求索，文圣常一直在不懈努力。

　　“热爱祖国、追求科学，是我投身海洋研究事业的力量源泉”

　　2002年，随着《中国海洋大学学报（英文版）》的创刊，文圣常主动承担主编工作。他说：“这是学校的‘新生儿’，要细心爱护。一要科学严谨，质量第一、宁缺毋滥；二要开拓创新，把国外最新科研进展介绍进来，把我国重大海洋科技成果介绍出去。”

　　他坚持审改每一篇稿件，改稿时一丝不苟，一个用词也要反复推敲。“遇到任何一点疑问，他都要研究清楚。”他的助手郭铖说。

　　2007年，文圣常不小心烫伤脚踝，伤口感染，需要做手术。术后，医生叮嘱要卧床休息。他便把腿搭在板凳上继续改稿，学生们想减少他的工作量，他却说：“工作耽误不得，我必须抓紧时间……”

　　十几年如一日，没有周末，没有节假日，若无特殊事宜，他都要去办公室工作。办公室里都是过去的老家具，资料放得到处都是。“虽然显得乱，但查找方便。”文圣常说。

　　2013年，文圣常患上肺炎，便把办公场所彻底转移到家中，依旧每天工作5至6个小时。直到2019年，年近百岁的文圣常因身体不适住院治疗，才不再坚持工作。

　　“曾有学生问我，这么多年是怎样坚持下来的。我觉得，热爱祖国、追求科学，是我投身海洋研究事业的力量源泉。”文圣常说。

　　2022年3月20日，文圣常在青岛逝世，享年101岁。

　　

　　孜孜以求  矢志不渝（记者手记）

　　在采访中，文圣常院士的同事王宣民回忆起一个场景：“有一年春节，正月初三，我在学校路上遇到文先生，他满头银发，步履蹒跚，眼神似乎也不太好了。路上人来人往，老先生似乎没有察觉，专注地一路前行，一如他对海浪研究事业的执着。望着先生的背影，我内心满是感动，也感受到了一种力量。”

　　研究海浪六十余载，虽身体每况愈下，但仍坚持工作，严谨治学。在海浪频谱、海浪方向谱、海浪预报方法研究和海浪数值模式研究等领域，他都留下了丰硕的成果。他孜孜以求，矢志不渝，一次又一次攀登科学高峰，这种精神激励着后来的研究者，也带动了更多年轻学子在海浪研究道路上搏浪弄潮、努力前行。

　　本版制图：张芳曼


　　《 人民日报 》（ 2022年03月22日 06 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
事关你我居住环境 住建部就《住宅项目规范》公开征求意见
　　人民网北京3月21日电 （王仁宏）近日，住房和城乡建设部就《住宅项目规范》（征求意见稿）（以下简称意见稿）向社会公开征求意见。 意见稿在新建住宅电梯设置、集中绿地面积、新能源汽车充电设施、无障碍设施等方面进行详细规定。…
市场监管总局就加强保健食品标志“蓝帽”管理公开征求意见
　　人民网北京3月21日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，21日，市场监管总局发布了《市场监管总局关于加强保健食品标志管理的公告（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），向社会公开征求意见。 征求意见稿要求，保健食品标志为依法经注册或备案的保健食品的专有标志，保健食品最小销售包装应当标注保健食品标志。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部