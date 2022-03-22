本报记者 李 蕊

文圣常在船上眺望大海。

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文圣常（左二）在出海作业现场指导学生。

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文圣常（1921—2022）：中国科学院院士，中国海洋大学教授，著名物理海洋学家、教育家，我国海浪研究和物理海洋学的开拓者之一。文圣常在海浪频谱、海浪方向谱、海浪预报方法研究和海浪数值模式研究等领域成果丰硕。他提出了“普遍风浪谱及其应用”论断。他提出的海浪计算方法被列入原交通部《港口工程技术规范》，为推动我国物理海洋科学事业发展作出卓越贡献。

在中国海洋大学鱼山校区，师生们经常看见一位老者，满头银发，背略弯曲，身形瘦小，穿着灰色旧夹克，步履蹒跚地走在去往办公楼的路上。暮来朝去，风雨无阻……

他就是文圣常。在中国海洋大学，这位风雨无阻的老学者，用实际行动激励着师生们在科研路上搏浪弄潮、砥砺前行。

“海浪能量一定很大，能否把它转化成一种能源”

文圣常小时候没见过大海，但他对大海充满无限向往。

1944年7月，从武汉大学机械工程学系毕业的文圣常，来到成都一家飞机修理厂当试用技术员。在一次出国交流学习时，文圣常第一次见到了大海。

“在大海上，伸展到天际的蓝色海水和逐波戏水的海鸥，带给人无限遐想。”文圣常曾回忆，虽然自己晕船，但仍守在甲板上，期待着第一眼见到大海的时刻。

视野越来越开阔，水的颜色也逐渐变蓝。“进入大海，海浪可以把船摇来摇去。我想，海浪能量一定很大，能否把它转化成一种能源？”文圣常瞬间被大海的壮阔所吸引，脑海中萌生出一个大胆的想法，“去探索海浪能量利用问题！”

交流学习期间，文圣常翻阅了大量资料。他发现，如何有效开发利用海浪能量的相关研究并不多。他在脑海中开始构思海洋能量利用的蓝图——设计出一种利用海浪能量的装置，叩开海浪研究的大门。

1947年，文圣常回国后到重庆任教。文圣常利用业余时间，设计了波浪发电装置，利用海浪获得电力输出，带动航标灯发亮闪烁。于是，在此基础上，文圣常开始探索更多波浪能量利用方法。

文圣常的宿舍就在嘉陵江畔。他发现，当船经过时，便会激起不小的浪花。于是，他把波浪发电装置放在嘉陵江试验。“每次去江边，那套奇形怪状的装置模型总是惹人注目。有人猜它是玩具，有人猜它是滑翔机。”文圣常说。

但嘉陵江不比大海，浪花能量小，迟迟未达到预想效果。于是，文圣常申请到海边继续试验。1950年底，他揣着一封推荐信搭船东下，奔赴上海。

“心中有了目标，就一定要为之付出努力”

之后的几年里，他辗转多地，无论到何处，都带着波浪发电装置，抓紧一切去海边的机会做试验。

装置外形特殊，上下车时，文圣常都手提着它。“车站的工作人员一看到我提着个奇怪的装置，就把我叫出队伍、接受检查。直到看过证件，解释清楚了，才放行。”文圣常回忆。

几经周折，1953年，文圣常进入山东大学刚成立一年的海洋学系任教。1958年，山东大学主体迁往济南，以留在青岛的海洋系、水产系等为基础，后成立山东海洋学院，即中国海洋大学前身。从机械工程转向海洋科学后，文圣常感觉知识储备非常不足，于是，他给自己制定了严格的“补习计划”。“心中有了目标，就一定要为之付出努力。”文圣常说。

1953年，文圣常发表论文《利用海洋动力的一个建议》，成为我国学者较早探讨海浪能量利用的研究文章。随后，他开始组建团队，向海浪理论研究领域进军。

20世纪50年代中期，国际上存在两种比较流行的海浪研究方法——“能量平衡法”和“谱法”，但两种方法皆有不足。研究者都是以半经验的方式来计算涌浪的波高和周期，主观推测和假设成分较多，理论也是建立在海浪充分成长的特殊状态下，不足以全面有效反映海浪的特征。“是否可以打破常规，将两种方法结合？”文圣常推导出一种“普遍风浪谱”，与传统方法相比，可以描述波浪成长过程中更一般、更普遍的谱型，给出一种新的涌浪波高和周期计算方法，在海洋学研究领域产生了重要影响。

随着研究愈加深入，文圣常琢磨起新问题：如何将海浪研究成果转化为现实生产力，让自己的研究服务于经济社会发展？

20世纪70年代，为适应我国沿海城市改革开放的需要，国家相关部门启动《港口工程技术规范》编写工作。文圣常担起重任，率队攻关，主持研究的海浪计算方法被列入《规范》。

从普遍风浪谱、涌浪谱的问世，到适合中国海域特点的海浪计算及预报方法的创新，再到新型混合型海浪数值模式的提出……几十余载，反复求索，文圣常一直在不懈努力。

“热爱祖国、追求科学，是我投身海洋研究事业的力量源泉”

2002年，随着《中国海洋大学学报（英文版）》的创刊，文圣常主动承担主编工作。他说：“这是学校的‘新生儿’，要细心爱护。一要科学严谨，质量第一、宁缺毋滥；二要开拓创新，把国外最新科研进展介绍进来，把我国重大海洋科技成果介绍出去。”

他坚持审改每一篇稿件，改稿时一丝不苟，一个用词也要反复推敲。“遇到任何一点疑问，他都要研究清楚。”他的助手郭铖说。

2007年，文圣常不小心烫伤脚踝，伤口感染，需要做手术。术后，医生叮嘱要卧床休息。他便把腿搭在板凳上继续改稿，学生们想减少他的工作量，他却说：“工作耽误不得，我必须抓紧时间……”

十几年如一日，没有周末，没有节假日，若无特殊事宜，他都要去办公室工作。办公室里都是过去的老家具，资料放得到处都是。“虽然显得乱，但查找方便。”文圣常说。

2013年，文圣常患上肺炎，便把办公场所彻底转移到家中，依旧每天工作5至6个小时。直到2019年，年近百岁的文圣常因身体不适住院治疗，才不再坚持工作。

“曾有学生问我，这么多年是怎样坚持下来的。我觉得，热爱祖国、追求科学，是我投身海洋研究事业的力量源泉。”文圣常说。

2022年3月20日，文圣常在青岛逝世，享年101岁。

孜孜以求 矢志不渝（记者手记）

在采访中，文圣常院士的同事王宣民回忆起一个场景：“有一年春节，正月初三，我在学校路上遇到文先生，他满头银发，步履蹒跚，眼神似乎也不太好了。路上人来人往，老先生似乎没有察觉，专注地一路前行，一如他对海浪研究事业的执着。望着先生的背影，我内心满是感动，也感受到了一种力量。”

研究海浪六十余载，虽身体每况愈下，但仍坚持工作，严谨治学。在海浪频谱、海浪方向谱、海浪预报方法研究和海浪数值模式研究等领域，他都留下了丰硕的成果。他孜孜以求，矢志不渝，一次又一次攀登科学高峰，这种精神激励着后来的研究者，也带动了更多年轻学子在海浪研究道路上搏浪弄潮、努力前行。

本版制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 06 版）

(责编：杨光宇、袁勃)