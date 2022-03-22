本报成都3月21日电 （记者王永战）一条条村道整洁通畅，一幢幢民居整齐干净，民居的外墙上挂着红椒、玉米、斗笠……走进四川省遂宁市安居区常理镇海龙村，秀美的田园风光令人难忘。“以老村风貌为特色，我们建设了11栋民宿，并开设茶社、农耕文化馆等区域，发展乡村旅游。”海龙村党支部书记熊建介绍。

近年来，海龙村通过绿化养护、集中处理垃圾等措施，改善村民居住条件，建设美丽乡村。家家户户的门前都通上了水泥路，村民也告别了“晴天一身灰、雨天一身泥”的日子。海龙村是遂宁市安居区开展乡村治理、建设美丽乡村取得积极成效的一个缩影。

据了解，按照庭院果蔬化、农田田园化、城乡一体化的思路，安居区大力发展特色产业，推进乡村振兴。2021年安居区农民人均可支配收入达到1.9万元，同比增长10.6%。“我们选好用好村集体经济带头人，让特色产业强起来，让老百姓的日子更有奔头。加快实施乡村建设行动，让孩子们能就近入好学，村民看病不再难，这些都让村民有了实实在在的获得感。”安居区委书记吴军说。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 06 版）

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