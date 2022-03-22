本报北京3月21日电 （记者丁怡婷）国家发展改革委、国家能源局近日印发《“十四五”新型储能发展实施方案》（以下简称《实施方案》）提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。到2030年，新型储能全面市场化发展。

新型储能和抽水蓄能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，可以通俗理解为“充电宝”，用电低谷时充电、高峰时放电，既能平滑不稳定的光伏电和风电，提高可再生能源占比，也能配合常规火电、核电等电源，为电力系统运行提供调峰调频等辅助服务，提高电力系统的灵活性。

“十三五”以来，我国新型储能实现由研发示范向商业化初期过渡，实现了实质性进步。2021年底新型储能累计装机超过400万千瓦。国家能源局有关负责人介绍，随着电力系统对调节能力需求提升、新能源开发消纳规模不断加大，尤其是在沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地项目集中建设的背景下，新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势逐渐凸显，加快推进先进储能技术规模化应用势在必行。

《实施方案》聚焦六大方向，包括注重系统性谋划储能技术创新、强化示范引领带动产业发展、以规模化发展支撑新型电力系统建设、强调以体制机制促进市场化发展、着力健全新型储能管理体系、推进国际合作提升竞争优势等，明确了“十四五”新型储能发展的重点任务。

针对社会关注的新型储能安全问题，《实施方案》提出，建立健全新型储能技术标准、管理、监测、评估体系，保障新型储能项目建设运行的全过程安全。成本方面，通过加大“新能源+储能”支持力度、完善电网侧储能价格疏导机制、完善鼓励用户侧储能发展的价格机制等，合理疏导新型储能成本。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 07 版）

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