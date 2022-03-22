本报记者 高云才 常 钦

数据来源：农业农村部、国家统计局

制图：张丹峰

在山东省荣成市爱伦湾海域，养殖工人驾驶满载江蓠的舢板驶向码头。

王福东摄（影像中国）

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“要树立大食物观”，这是更好满足人民美好生活需要的深思远虑。在确保粮食供给的同时，保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给，缺了哪样也不行。下一阶段，要通过多途径开发食物资源，提升供给效率，优化供给结构，实现各类食物供求平衡，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求。

3月6日，习近平总书记在看望全国政协农业界、社会福利和社会保障界的委员并参加联组讨论时指出：“要树立大食物观，从更好满足人民美好生活需要出发，掌握人民群众食物结构变化趋势，在确保粮食供给的同时，保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给，缺了哪样也不行。”

“要树立大食物观”，这是更好满足人民美好生活需要的深思远虑，是全方位、多途径开发食物资源的战略擘画。

食物产得出、供得优、供得多样，在从“吃得饱”到“吃得好”的新阶段，践行大食物观，要积极推进农业供给侧结构性改革，实现各类食物供求平衡，满足人民群众日益多元化的食物消费需求。

吃得多样、吃得营养，小餐桌需要大食物

百姓餐桌，悄然变化。

揉面、擀皮、包馅……周末午后时光，河南省正阳县真阳街道的王国林一家人围坐一起，包起水饺来。“素的、肉的全都有哩！”王国林一边熟练地包水饺，一边介绍，“韭菜鸡蛋、胡萝卜、荠菜虾仁，满足了家人的不同口味。”

欢声笑语中，在山东省曲阜市小雪街道阮家村的“幸福食堂”里，志愿者们为老人们端来餐后“下午茶”——煮熟的切块雪梨。一周的菜谱上，除了肉类、蔬菜供应，每天的水果不重样。“我们专门咨询了医生，设计了适合老年人的果盘子。”阮家村党支部书记孔德广说。

大食物，需要食物品类更丰富、结构更优化。

数据显示，中国14亿多人口，每天就要消耗70万吨粮、9.8万吨油、192万吨菜和23万吨肉。“应对旺盛的食物消费需求，在装满米袋子的同时，肉盘子、菜篮子、果盘子也要供应给力。”河南农业大学食品科学技术学院院长黄现青说。

肉蛋奶等农产品都需要粮食来转化，大食物观要在确保粮食安全的基础上保多样。

黄现青介绍，目前我国城乡居民食物结构呈现多元化变化趋势。总体看，碳水化合物供能比下降，蛋白质和脂肪供能比上升。分类看，蛋类供能比平稳波动，畜禽肉供能比下降，鱼虾类供能比上升。

大食物，需要食物满足多样化需要、个性化需求。

临近中午，江西省遂川县的郭女士，又收到县城轻食店老板微信推送的轻食餐菜单。郭女士说，这两年县里开了不少轻食店，低脂低热量的轻食餐很受欢迎。

食物需求侧的变化还体现在预制菜、半成品净菜的火热上。生产预制菜的“中央厨房”一头连接产地田头，一头连接居民餐桌，适应消费者多元美食需求，吃得好，吃得健康。

“预制菜的‘中央厨房’生产方式，顺应大食物发展趋势。”中国农业科学院农产品加工研究所所长王凤忠认为，通过工业化、标准化、定量化生产，预制菜肴精算出营养素含量，支持多样菜谱搭配，满足了个性化营养需求。

用好江河湖海林草，全方位、多途径开发食物资源

融融春光里，江西省大余县新城镇分水坳村赤松茸种植基地，一朵朵圆润肥厚的赤松茸成群成簇地从松树林地里冒出地面，长势喜人。“一年亩产650公斤左右，收入超3万元。”村民李君明说。

大余县现有林地130万亩，森林覆盖率达76.4%。当地探索向森林要食物、要出路的绿色发展之路，目前，县里从事林下经济的农户有500余家。

发展大农业，才有大食物。践行大食物观，要向森林要食物。

中国林业科学研究院首席专家杨忠岐说，森林中多种多样的动物、植物种子、果实或叶子中含有人体所需的各种营养，向森林要食物的潜力巨大。目前，全国以林下种植、养殖、采集等为主的林下经济年产值超9000亿元。

践行大食物观，要向江河湖海要食物。

在福建省福州市，“福州鱼丸”门店吸引了不少食客。去年，福州市鱼糜制品占全国市场份额50%以上。海边船厂里，深远海智能养殖装备“闽投1号”正在火热建造中。

“海洋中可供食用的鱼、虾、贝、藻等食物不下几千种。”福州市海洋与渔业局局长童桂荣说，近年来，福州市致力于打造“海上粮仓”，淡水养殖向高效生态转，海洋捕捞向远洋转，水产加工向精深转。2021年，福州市水产品总量为297万吨，渔业产值达631亿元。

践行大食物观，要向设施农业要食物。

菜园像工厂，菜地没有土，管理靠电脑……在江苏省宿迁市宿城现代农业产业园，一座座温室大棚鳞次栉比，棚内小番茄、彩椒、小黄瓜等果蔬长势喜人，智能感知遥控技术、云智能水肥一体机，实现自动控制温室内温度、光照、水肥。

“大食物观，已经融入现代农业园发展。”宿城现代农业产业园管委会副主任张刚介绍，目前，园区以设施蔬果及种子种苗为主导产业，着力培育新型农业经营主体，大力推进农业科技创新。园区现有国家地理标志产品3个，培育绿色有机农产品37个，优质果蔬种植面积25.3万亩，年产值30亿元以上。

唱好“林草戏”，念好“山海经”，要在保护好生态环境的前提下，从耕地资源向整个国土资源拓展，从传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展。

“可以通过发展植物肉、单细胞蛋白等新技术，有效挖掘生物量资源潜力，全方位向植物、微生物等生物资源‘要食物’。”王凤忠说。

提高供给质量和效率，实现各类食物供求平衡

走进河南省永城市麦客多食品有限公司厂房，香气扑鼻。生产线上，工人正在开足马力生产手撕面包、蛋糕、曲奇饼干等休闲食品。

“靠着精深加工，一粒麦子被吃干榨净，变身5种糕点食品。”公司副总经理袁威说，麦子前路可提取8%生产速冻饺子粉，中路可提取51%生产手撕面包专用粉，后路可提取5%的萨其马专用粉，麦胚用于生产蛋糕干，麸皮用来生产杂粮饼干。

河南省依托“粮头食尾”“农头工尾”，越来越多的农产品正华丽变身。如今，我国老百姓的餐桌上，1/4的馒头、3/5的汤圆、7/10的水饺产自河南。从专一加工小麦粉到生产手撕面包、海绵蛋糕等多种产品，永城的麦香飘向国内大中型超市、商场。

发展大产业，才有大食物。践行大食物观，要延长食物产业链，优化供给质量。

延伸粮食全产业链，还要优化供给体系，在更高层次上实现食物供需动态平衡。黄现青说：“大食物离不开大农业，顺应百姓营养健康需求，要在种植、收获、仓储、加工、销售等各环节全面发力，确保食物供得上、供得优。”

“绿色优质农产品越来越受到人们欢迎，打造高品质、有口碑的金字招牌势在必行。”王凤忠表示，要通过选育优质品种等手段改善粮食作物品质，提升绿色优质农产品比重，推动农业向营养品质型转型升级。

做强供应链，提升供给效率。

智能监测温度、全程质量追溯……走进湖北省广水市蔡河镇老虎岗村蔬菜种植基地，科技感满满。“我们的绿色有机蔬菜订单不断，市场俏得很！”基地负责人夏齐江说。

农业农村部农村经济研究中心主任金文成表示，要进一步发展智慧农业、订单农业，增强供应稳定性。同时，通过大数据、智能物流等升级供应链，提高流通效率，减少不必要的浪费。

树立并践行大食物观，永远在路上。要着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给，让中国饭碗盛满幸福。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)