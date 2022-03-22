本报贵阳3月21日电 （记者苏滨）记者日前从贵州省大数据发展管理局获悉：贵州省拟于2022年在工业互联网、能源、交通、教育、医疗等18个方面打造200个5G应用场景，推出一批可复制推广的5G示范应用。同时不断完善《2022年贵州省5G应用场景重点项目清单》，不断更新应用场景及时入库。

近年来，贵州省大数据发展管理局紧扣《贵州省推进5G通信网络建设实施方案》，推动全省各地、各企业用好5G网络，以用促建，进一步拓展5G场景应用，发挥5G“一业带百业”作用，推动全省5G建设和应用良性发展。与此同时，通过推进重点领域5G赋能数字化、网络化、智能化转型，在民用、商用、政用领域打造一批5G应用场景和示范应用，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，助推全省高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)