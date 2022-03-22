本报北京3月21日电 （记者丁怡婷）21日，国家能源局发布1—2月全国电力工业统计数据。1—2月，全国新增发电装机容量2349万千瓦，相当于1个多三峡电站的总装机容量，比上年同期增加790万千瓦。其中，水电194万千瓦、火电473万千瓦（包含燃煤、燃气、生物质发电等）、风电573万千瓦、太阳能发电1086万千瓦，水电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产109万、217万和761万千瓦，火电和核电分别比上年同期少投产195万和115万千瓦。

“清洁能源新增发电装机容量占全国新增总装机容量的比重超过80%，显示我国电源结构持续优化。抽水蓄能发电投产装机规模也在逐渐增多，1—2月，抽水蓄能发电新投产60万千瓦。”中国电力企业联合会电力统计与数据中心副主任蒋德斌介绍，抽水蓄能电站的在建规模已经超过了常规水电站，针对提高电力系统调节能力的现实要求，抽水蓄能电站将成为今后一段时期内水电投产的主力。

截至2月底，全国发电装机容量约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长17.5%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.7%。风电和太阳能发电装机容量已占到全国发电装机容量的27%左右。

发电设备利用小时情况方面，1—2月，全国发电设备累计平均利用597小时，比上年同期减少8小时。其中，核电1195小时，比上年同期增加48小时；风电323小时，比上年同期减少96小时；太阳能发电182小时，比上年同期减少10小时。

国网能源研究院能源战略与规划研究所电力系统分析室主任元博分析，1—2月，风电和太阳能发电利用小时数同比略有下降，主要是气候因素影响下的正常波动，整体新能源利用率仍维持在较高水平。从发电量看，1—2月电力生产由降转升，全国发电量13141亿千瓦时，同比增长4%，上年12月为下降2.1%；除风电外，火电、水电、核电、太阳能发电不同程度增长。“全国电力运行平稳有序，有力支撑了经济社会发展用电需求。”元博说。

电力投资完成情况方面，1—2月，全国电网工程完成投资313亿元，同比增长37.6%；全国主要发电企业电源工程完成投资471亿元，同比下降1.9%。其中，火电70亿元，同比增长31.9%；太阳能发电94亿元，同比增长153.7%。元博认为，火电完成投资同比有所增长，有利于提高电力安全供应保障能力。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 10 版）

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