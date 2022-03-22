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贵州1200名科技特派员开展服务

2022年03月22日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报贵阳3月21日电  （记者苏滨）近日，由贵州省委组织部、省科技厅共同主办的2022年贵州省科技特派团出征仪式在省农业科学院举行，此次共选派1200名省级科技特派员，奔赴省内82个县开展科技服务。

　　此次选派的科技特派员，都具有中级以上职称和3年以上从业经历，以省内外高校、科研院所、农技和林技服务部门等科技人员为主，重点选派提升农产品科技附加值、解决疑难杂症的支撑性人才。

　　2022年，贵州将选派约2000名科技特派员，其中省级科技特派员1200名，市州级不少于800名，采取“一县一团”方式，组建82个科技特派团，通过专题培训、现场讲解、示范服务、结对帮带等方式，实现涉农专家技术指导覆盖所有主导产业、工作队驻点服务覆盖所有乡镇、科技服务覆盖所有行政村。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月22日 12 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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