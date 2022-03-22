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《2021-2022全球计算力指数评估报告》发布

中国计算力水平位居全球第二

2022年03月22日06:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京3月21日电　（记者谷业凯）日前，由国际数据公司、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合编制的《2021—2022全球计算力指数评估报告》（以下简称《报告》）在北京发布。评估结果显示，绝大部分国家算力评分均有所提升，中国计算力水平增幅最大。美国和中国分别以77分和70分位列前两位，同处领跑者位置；追赶者国家得分在40—55分区间，包括日本、德国、英国、法国等7国；得分低于40分的为起步者国家，包括印度、意大利、巴西等6国。

　　从行业排名来看，位列全球计算力水平前五的行业是互联网、金融、制造、电信和政府。《报告》指出，行业用户正在加大以人工智能算力为代表的算力投入，对于算力投入较大的行业同样在新技术的应用上投入靠前。

　　据了解，这是《全球计算力指数评估报告》第二年发布，研究范围覆盖全球15个国家，从计算能力、计算效率、应用水平和基础设施支持四个维度对各国计算力水平进行全面评估，并从统计数据角度、经济理论角度分别阐述了算力对经济增长的影响。

(责编：杨光宇、袁勃)

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