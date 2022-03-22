本报记者 汪文正

近年来，江西省赣州市会昌县紧扣新型城镇化发展目标，以城市建设提升城市品质，持续推进城市生态保护和园林绿化。该县还通过实施城区路网优化、老旧小区改造等项目，不断优化人居环境，让生态效益和社会效益实现共赢。图为该县俯瞰图。

朱海鹏摄（人民视觉）

国家发展改革委近日印发的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（以下简称《重点任务》）提出，今年中国将坚持把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化的首要任务，重点针对存量未落户人口深化户籍制度改革，健全常住地提供基本公共服务制度，提高农业转移人口融入城市水平。日前，国家发展改革委有关负责人就《重点任务》有关问题答记者问。

去年常住人口城镇化率达64.72%

2021年，中国新型城镇化和城乡融合发展取得新成效。国家发展改革委有关负责人介绍，2021年中国常住人口城镇化率达64.72%，户籍人口城镇化率提高到46.7%，比上一年提高了1.3个百分点，高于常住人口城镇化率0.83个百分点的提高幅度，这是“十三五”以来两个城镇化率首次缩小差距。

据介绍，2021年中国城市落户门槛继续降低，城区常住人口300万以下城市的落户限制基本取消，城区常住人口300万以上城市的落户条件有序放宽。常住人口享有更多更好的城镇基本公共服务，90.9%的义务教育阶段随迁子女在流入地公办学校就读或享受政府购买学位服务。此外，市民化配套政策有序实施，中央财政农业转移人口市民化奖励资金下达350亿元，依法保障进城落户农民的农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。

2021年，以城市群为主体、大中小城市和小城镇协调发展的中国城镇化空间布局持续优化。全国铁路网对20万人口以上城市覆盖率达到99.1%，“八纵八横”高铁网对50万人口以上城市覆盖率达到89.9%。同时，城市建设品质逐渐提高，治理能力不断增强。2021年新开工改造城镇老旧小区5.6万个，40个城市新筹集保障性租赁住房近100万套。城市轨道交通运营里程超过7000公里，城市公共供水普及率和污水处理率均超过97%，生活垃圾无害化处理率超过99%。乡村生产生活条件持续改善，城乡居民收入比从上一年的2.56降至2.5。

着力推进农业转移人口市民化

《重点任务》提出，今年中国将坚持把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化的首要任务。

据介绍，今年将持续深化户籍制度改革，城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制政策。实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。鼓励人口集中流入城市区分中心城区和新区郊区等区域，制定差异化落户政策。推动具备条件的都市圈和城市群内户籍准入年限同城化累计互认。

推进城镇基本公共服务均等化。积极扩大公办学位资源，以流入地政府为主、公办学校为主，保障农民工随迁子女平等接受义务教育，落实以居住证为主要依据的随迁子女入学政策，优先将随迁子女占比较高的民办义务教育学校纳入政府购买学位范围。

加强农民工就业服务和技能培训。稳定和扩大农民工就业岗位，拓宽灵活就业渠道，规范平台企业用工，建设一批规范化零工市场。推进劳务品牌建设，健全劳务品牌质量体系和评价标准。深入实施“技能中国”行动，开展农民工补贴性培训600万人次以上。

此外，还将加大中央财政农业转移人口市民化奖励资金支持力度，进一步发挥中央财政市民化奖励资金激励作用。推动省级财政建立健全农业转移人口市民化奖励机制，重点支持吸纳跨市域农业转移人口落户多的城市。健全城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制。

打造人民高品质生活的空间

国家发展改革委有关负责人表示，目前中国生活在城镇的人口已超9亿人，今后还将继续增加，“要优化城市发展理念，建设宜居宜业城市，打造人民高品质生活的空间”。

在优化城镇化空间布局、城市建设治理、促进城乡融合发展等方面，《重点任务》提出一系列举措，建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市。

《重点任务》明确，要加快推进新型城市建设，有序推进城市更新。加快改造城镇老旧小区，力争改善840万户居民基本居住条件。更多采用市场化方式推进大城市老旧厂区改造。因地制宜改造一批大型老旧街区和城中村。以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难问题。以县域为基本单元推动城乡融合发展，推进城镇基础设施向乡村延伸，因地制宜推动供水供气供热管网向城郊乡村和规模较大中心镇延伸，农村自来水普及率达到85%。

在优化城镇化空间布局方面，《重点任务》提出依托城市群和都市圈促进大中小城市协调发展，特别是抓好超大特大城市和县城这“一大一小”的发展。“一是提升城市群和都市圈承载能力，培育发展现代化都市圈。二是推动超大特大城市转变发展方式，合理控制人口密度，疏解非核心功能，完善郊区新城功能，促进多中心、多层级、组团式发展。三是推进以县城为重要载体的城镇化建设，支持一批条件较好的县城重点发展，更好满足农民到县城就业安家需求和县城居民生产生活需要。”前述负责人说。

(责编：杨光宇、袁勃)