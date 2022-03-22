重庆康明斯发动机有限公司是一家主要生产重载功率和大功率柴油机的中外合资企业。图为该公司的生产车间。

孙凯芳摄（人民视觉）

本报北京3月21日电 （记者王俊岭）记者日前从商务部了解到，今年1—2月，全国实际使用外资金额2437亿元人民币，同比增长37.9%（不含银行、证券、保险领域）。

商务部新闻发言人高峰表示，吸收外资增速在去年高基数的基础上再创新高主要有三方面原因：

一是中国经济长期向好的基本面没有改变。今年以来，中国经济持续稳定恢复，生产需求增长较快，消费稳步恢复，进一步增强了外国投资者的信心。中国美国商会、中国德国商会近期发布的调查报告显示，83%的美资企业和96%的德资企业持续看好中国市场，66%的美资企业和71%的德资企业计划增加在华投资。今年前两个月，美国、德国实际对华投资分别增长36.4%和109.1%。其他主要外资来源地中，新加坡、韩国在华投资分别增长24.1%和24%，“一带一路”沿线国家、东盟分别增长27.8%和25.5%（含通过自由港投资数据）。

二是稳外资政策效果持续显现。去年，有关部门针对外资企业突出关切，在保障内外资平等参与政府采购、支持外资研发中心享受科技创新进口税收优惠政策、外籍个人所得税减免等方面出台了一系列专项政策措施，特别是修订发布新版外资准入负面清单，进一步放开汽车制造等领域外资股比限制，有效稳定了外资企业发展预期，有力带动了引资规模增长。

三是中国营商环境不断优化。《外商投资法》颁布以来，有关部门组织开展外商投资法规、规章和规范性文件清理，累计制定和修订200多件、废止300多件法规文件，持续完善外资促进、保护和管理的各项法律制度，落实外资企业国民待遇，加大外商投资合法权益保护力度。同时，商务部还加大了对外资企业的服务力度，重点外资项目工作专班进一步完善工作机制，协调各方加强服务保障，帮助企业排忧解难，推动重点项目落地建设。今年前两个月，全国外资企业总体经营稳定，1亿美元以上外资大项目实际到资同比增长74.3%。

高峰表示，中国将进一步扩大高水平对外开放，欢迎各国投资者来华投资兴业。中方有关部门也将继续努力，为各国投资者提供更好的服务，打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

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