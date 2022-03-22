原标题：“山货上头条”走进福建龙岩，抖音电商开设专区推介当地农特产

3月21日，“山货上头条”助农活动走进福建龙岩，抖音电商推出“风味龙岩”线上专区，携手龙岩本地农货商家，让乡村特色农产品借力短视频和直播，增加自身市场价值，被更多消费者看见并认可。

在龙岩市人民政府的指导下，抖音电商将投入百万级货品补贴和专项助农扶持，帮助当地1200余个中小农货商家拓展消费市场，让多种龙岩特色农产品走向全国消费者。本次线上专区为期7天，至3月27日结束。

龙岩位于福建西部闽粤赣三省交界处，拥有丰富的农特产资源。其中，连城白鸭肉质鲜嫩，汤味清醇；龙岩花生泉水慢煮，皮薄易剥；漳平水仙茶由当地茶农创制，经久耐泡，细品有花香；杜鹃、茶花、桂花、蟹爪兰等花卉绿植，背后蕴含着漳平作为花木之乡的栽培历史与文化……这些各具特色的地方农品，都将在“风味龙岩”专区被重点推荐，借力兴趣电商进一步焕新区域农产品品牌。

抖音商城山货特产频道、“抖in爆款榜”主题榜单已推出多款龙岩特产，供广大消费者挑选。为让消费者拥有良好的农特产购买体验，该平台提前与当地商家沟通农特产品的发货标准、协调多家物流提供运力保障、并接入专属商客服团队以响应消费者售后需求。

除了在线上集中推广当地农品，抖音电商“山货上头条”项目组还将对龙岩的中小型农货商家开展长期定向扶持与电商带货培训。

在前期的多次实地调研中，项目组发现村镇中小微商家大都面临着规模小、获客渠道有限、数字化运营能力较弱的问题。对此，“山货上头条”为龙岩农货商家和新农人定制了培训方案，将当地农品特色与兴趣电商结合，帮助村镇商家降本增效，线上线下经营齐头并进，努力为中小农货商户发展源源不断地注入“活水”。

本次活动还将上线#风味龙岩 等多个抖音话题，吸引更多优质达人和用户参与创作短视频和直播内容，展现龙岩的美食美景与客家民俗，让更多人看见、了解和欣赏闽西山货与乡村文化。

据悉，“山货上头条”为字节乡村计划的重点项目之一，由抖音电商和字节跳动公益共同打造，聚焦乡村“人、货、场”，帮助中小农货商家和新农人成长，推广地方特色农品，助力区域农特产产业带不断发展。过去一年，共有179.3万款农特产通过抖音电商卖向了全国。

(责编：董童、李源)