人民网北京3月22日电 （记者李楠桦）种子、肥料、农药、兽药等生产资料是农业稳产增产的重要保障。3月21日，农业农村部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、供销合作总社等七部门在京联合召开2022年全国农资打假专项治理行动视频会议。

南昌县市场监督管理局蒋巷分局的工作人员在蒋巷镇的一家农资商店检查销售的化肥。新华社记者 彭昭之摄

会议指出，2021年各地区各部门紧盯突出问题，强化监管执法，全国种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂的抽检合格率分别为98.7%、95.3%、98.4%和98%，农资质量总体有保障。

会议强调，种子、肥料、农药、兽药等生产资料是农业稳产增产的重要保障，必须保证质量，不能有假、不容有假。各地要认真贯彻落实中央决策部署，聚焦重点时节、地区、问题和环节，落细落实隐患排查、执法办案、监管创新、放心农资下乡进村、网络销售假劣农资治理、联动机制等六项任务，切实规范农资市场秩序。

农业农村部有关负责人表示，做好2022年农资打假工作，要坚持标本兼治、打防结合、属地管理、部门协同，切实规范农资市场秩序，为粮食安全和农产品质量安全保驾护航。

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